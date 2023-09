Les Premières Nations de Taykwa Tagamou, de Michipicoten, des Cris de Chapleau et des Cris de Missanabie ont formé une coalition pour ériger une ligne électrique qui traversera leurs territoires, rapportent nos collègues de CBC. La ligne Partenariat pour les infrastructures de transport 9 (TIP-9) aura une puissance de 230 kilovolts.

D'une longueur de 260 kilomètres — à travers les territoires traditionnels — elle reliera les transformateurs de Wawa et de Porcupine, dans le Nord-Est de l’Ontario. Ce projet doit permettre de répondre à la demande croissante d’électricité.

Cette alliance a le soutien financier de l’énergéticien américain Ameren, ainsi que d’investisseurs privés.

La coalition conservera 50 % des droits de propriété de la ligne. Les Premières Nations pourront ensuite en acquérir l’intégralité selon l’accord.

Patricia Tangie, cheffe de Michipicoten, attend que la province approuve le contrat à la fin de l’année, ou début 2024.

Elle estime que la province n’a pas été à la hauteur dans le passé pour consulter les Premières Nations sur des projets similaires.

En avril, 10 Premières Nations de l’Ontario ont déposé un recours pour demander une indemnisation de l’exploitation des mines sur leurs territoires depuis plus de 120 ans et veulent être décisionnaires sur les projets miniers tout au Nord de la province, dans le Cercle de feu.

Mais l’alliance arrive à un tournant dans cette relation, ajoute Patricia Tangie.

Nous sommes à un moment où la vision du monde des Autochtones a changé et nous avons une meilleure compréhension de l’état d’esprit des colonisateurs.

Une opportunité de réconciliation

Bruce Archibald, cheffe de la Nation Taykwa Tagamou, juge que ce projet représente une opportunité de réconciliation avec le gouvernement provincial.

Quand on parle de projets gagnant-gagnant, vous savez, les Premières Nations sont capables de s’asseoir autour de la table et prendre des décisions sur des projets majeurs qui concernent leurs territoires et bénéficier des ressources qui vont en découler.

Keeter Corston, chef de la Première Nation des Cris de Chapleau, estime que le contrôle sur le projet permettra de minimiser l’impact environnemental sur leurs territoires. Nous voulons vraiment protéger les terres, c’est notre obligation , commente-t-il. Et nous ferons en sorte d’avoir la plus petite empreinte au sol possible.

