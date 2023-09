Dès 21 h, la traverse des Chaudières sera en partie rouverte aux automobilistes. Une seule voie sera accessible à la circulation en direction sud, mercredi. Il faudra attendre le vendredi 29 septembre, à 17 h, pour que la traverse rouvre dans les deux directions.

La traverse des Chaudières, qui comprend la travée du canal Bronson, la travée du canal de la Commission hydroélectrique d’Ottawa, la travée du canal Buchanan, le pont Union, les arches numéro 1 et numéro 3, le tréteau de Hull et le pont-jetée de Hull, a fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation, au coût estimé de 24,6 millions de dollars, selon les informations publiées par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC).

Ouvrir en mode plein écran Vue d'ensemble de la traverse des Chaudières illustrant les 8 éléments de sa structure. Photo : Gracieuseté Services publics et Approvisionnement Canada

Débutés en mars 2022, ces travaux visaient la réhabilitation du pont Union et l’élargissement du pont-jetée de Hull.

L’élargissement du pont-jetée de Hull a permis l’aménagement de pistes cyclables réservées et d’un trottoir plus large sur toute la longueur de la traverse des Chaudières. Les pistes cyclables ont été surélevées, et un nouveau système d'éclairage a été installé, afin d’améliorer la sécurité des cyclistes.

Quant au pont centenaire Union, bien qu'il ait été réhabilité un certain nombre de fois, plusieurs éléments en acier et en béton avaient atteint la fin de leur durée utile et devaient être réparés ou remplacés.

Le saviez-vous? La traverse des Chaudières, qui a été ouverte pour la première fois au public dans les années 1820, est la structure de passage la plus ancienne de la région de la capitale nationale.

Le pont Union est la plus ancienne structure de la traverse; il a été remplacé en 1919.

Quatre structures de la traverse ont été remplacées dans les années 1970, deux en 2008, et une en 2011. Source : Services publics et Approvisionnement Canada

La réouverture de la traverse des Chaudières a été reportée à plusieurs reprises.

Initialement, elle était prévue le 1er septembre, mais le chantier réalisé à l'intersection de la rue Booth et de la place Vimy en a retardé la réouverture complète à la circulation automobile, explique SPAC .

La prolongation de cette fermeture a toutefois permis l’installation de la tuyauterie souterraine du réseau énergétique de quartier qui reliera le Centre énergétique Cliff au Centre énergétique du pré Tunney.