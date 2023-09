La Fondation Rivières a fait parvenir lundi une lettre au maire de Batiscan, Christian Fortin, en vue d’une réunion qui devait avoir lieu le soir même entre les élus et l’Association pour l'accessibilité citoyenne des plages de Batiscan. La rencontre aurait toutefois été annulée par la Municipalité après la réception de cette lettre, selon la porte-parole de l'association, Ani Müller.

La Fondation Rivières affirme s’être penchée sur le dossier de l’accès à la plage de Batiscan, à la demande du groupe citoyen.

Elle conclut qu’il est clair que le littoral de Batiscan est public et n’appartient donc pas aux propriétaires privés qui habitent à proximité.

La Fondation croit que la prétention des propriétaires riverains [que la plage est privée] vient d’une mauvaise compréhension des actes de vente [et] nous semble s’appuyer sur une confusion liée aux termes utilisés dans l'arpentage primitif .

Extraits de la lettre du 11 septembre 2023 de la Fondation Rivières adressée au maire et aux conseillers municipaux en copie conforme

Certains propriétaires riverains à Batiscan continuent de prétendre que les terrains que leur a cédés le ministère de l'Environnement se rendent jusqu'en eau profonde dans le fleuve Saint-Laurent. C’est inexact, puisque le ministère de l’Environnement est encore et toujours le seul propriétaire de tous les terrains situés sur le littoral à Batiscan. Le littoral, au sens de la loi, concerne les berges qui sont situées entre la ligne des hautes eaux et le fleuve. À Batiscan, le littoral fait entre 15 et 18 mètres de profondeur. Puisque l’État en est toujours le propriétaire, personne ne peut prétendre avoir acquis de tels terrains.