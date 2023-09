Frédérique Sgarbossa a retrouvé plaisir et confiance chez Gymnix

Frédérique Sgarbossa a quitté un gymnase presque neuf et lumineux à Gatineau pour le deuxième sous-sol du Complexe Claude-Robillard à Montréal, vieux de presque 50 ans. Pourtant, la jeune femme a l’impression qu’elle s’entraîne au soleil chaque jour dans son nouvel environnement avec le club Gymnix.

Je peux dire que je suis heureuse dans le gymnase chaque jour. J’ai appris à m’amuser. C’est vraiment important de s’amuser en s’entraînant , affirme Sgarbossa, un gros sourire accroché aux lèvres.

La gymnaste de 18 ans a quitté Unigym le printemps dernier, après 15 ans de gymnastique en Outaouais. Après quelques semaines d’entraînement à Ottawa, Gymnix l’a approchée pour lui offrir un encadrement plus adapté à son niveau d’athlète de l’équipe nationale.

Ouvrir en mode plein écran La gymnaste gatinoise Frédérique Sgarbossa lors d'un entraînement au Complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Ici, on travaille beaucoup le mental, c'est une chose que je n'avais jamais travaillée avant. J’avais un peu de difficulté là-dessus et avec la confiance en soi. J’ai travaillé fort. Ce n’est pas encore parfait, mais ça s’en vient vraiment mieux , explique-t-elle.

Je suis partie parce que j'avais des besoins qui n’étaient pas comblés. J’avais de gros objectifs et Gymnix était la meilleure place pour les réaliser.

Quelques entraîneuses se partagent le travail pour encadrer Sgarbossa depuis son arrivée à Montréal. Francine Bouffard l’accompagne surtout à la poutre. Elle a vu tout le chemin parcouru par sa nouvelle protégée en quelques mois seulement.

[On l’a aidée] à affronter ses craintes de façon à ce qu'elle puisse faire les éléments qu'elle est capable de faire. Elle sait qu'elle a la technique et les aptitudes physiques. Il manquait juste, des fois, l'attitude psychologique de s'amener dans cette zone-là pour repousser ses limites , analyse Mme Bouffard.

Ouvrir en mode plein écran Francine Bouffard est directrice artistique et entraîneuse chez Gymnix. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

L’athlète ne s’en cache pas. La dernière année a été difficile chez Unigym pour plusieurs raisons. L’entraîneur-chef du club a été l’objet de critiques et d’une suspension en raison de ses méthodes, mais Sgarbossa assure que ce n’est pas le motif principal qui l’a poussé à quitter Gatineau.

Je ne suis pas partie à cause de Dave Fallon. Il y avait d'autres choses qui se passaient, puis c'était juste plus dans mes valeurs à moi. Je voulais du changement , explique la gymnaste qui ne renie pas ce que son ancien club lui a apporté. J’ai de super bonnes bases. Ils m’ont apporté beaucoup de choses. Je suis résiliente, déterminée, je travaille fort. Ce sont les bases qu’ils m’ont données. Ici, ils m’ont aidé à aller un peu plus haut et c’est ce que je voulais.

Elle est devenue championne des Jeux du Canada [l’hiver dernier] sous les couleurs d’Unigym. Elle a fait un choix et on l'a accueillie à bras ouverts , insiste son entraîneuse. Le mérite lui revient et à ses entraîneurs précédents pour tout ce qu'elle a fait avant. Nous, on continue, avec nos lunettes et notre façon de faire, nos méthodes et notre type d'encadrement pour l'amener ailleurs et plus loin , dit Mme Bouffard.

Un changement qui paie : direction les Championnats du monde

Plus loin, c’est d’abord dans les compétitions internationales. La Gatinoise a reçu, il y a quelques jours, la confirmation de sa sélection au sein de l’équipe nationale pour les Championnats du monde, en Belgique, à la fin du mois.

J’étais très émotive en recevant la nouvelle, j’étais très contente. Ça sera ma première expérience internationale, ça va beaucoup me motiver , raconte Sgarbossa, qui sera remplaçante et prête à sauter dans l’action en cas de blessure d'une coéquipière. J’aurai la même expérience, je vais faire l’entraînement avec les filles comme si j’allais compétitionner.

Ouvrir en mode plein écran Frédérique Sgarbossa écoute attentivement les instructions de Francine Bouffard lors d'un entraînement. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Ses entraîneurs espèrent que cette nomination viendra ajouter au travail de confiance amorcé il y a quelques mois.

Ça lui dit qu’elle en fait partie maintenant. Tu es rendue là, tu es capable. Vas-y encore, crois en toi , encourage Francine Bouffard, soulignant au passage qu’elle devra bien gérer la pression. Il faudra voir si ça lui donne une pression supplémentaire. Une fois qu’elle sera sur le plateau de compétition, [est-ce que] ce sera une confirmation pour elle ou sera[-t-elle] submergée? On va l’accompagner encore de façon très positive.

Physiquement elle a beaucoup de capacités. Elle a une belle orientation spatiale. C'est une fille qui, malgré certaines craintes, est téméraire et va essayer plein de choses. On a essayé de la rendre plus compétitive pour maximiser ses attributs.

La seule présence de Sgarbossa aux Championnats du monde, une première pour elle à 18 ans, est un accomplissement en soi dans une discipline où les athlètes de haut niveau atteignent des sommets assez jeunes. La gymnaste en est d’autant plus fière.

Ouvrir en mode plein écran La gymnaste Frédérique Sgarbossa lors d'un exercice à la poutre au club Gymnix Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Quand tu es plus vieille, tu connais plus ton corps et tes techniques, tu es plus mature. [...] Si ce n’est pas arrivé quand j’étais plus jeune, c’est peut-être juste parce que je n’étais pas prête. Je vais continuer de travailler fort , ajoute Sgarbossa qui a mis son plan de rejoindre l'Université d'État de l'Iowa sur la glace pour au moins un an.

Maintenant que sa place a été confirmée pour les Championnats du monde, la Gatinoise attend l’annonce de la formation pour les Jeux Panaméricains, à Santiago, dans quelques semaines. Le Canada pourrait prétendre à une médaille lors de cette compétition.

Ce serait vraiment le fun d'avoir cette expérience. Une médaille d’équipe, ce serait super , rêve Sgarbossa, qui peut maintenant viser une participation aux Jeux olympiques de Paris, en 2024, grâce à sa progression des derniers mois. C’est une possibilité. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais ça me donne confiance et c’est l’objectif.

Sgarbossa ne sera pas seule aux Championnats du monde. Sa coéquipière Aurélie Tran a aussi été nommée sur l’équipe nationale pour l’événement. Elles deviendront les 13e et 14e athlètes de l’histoire de Gymnix à participer à cet événement.