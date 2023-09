Il n’y aura pas de duel Holt-Coon à Fredericton aux prochaines élections

Les chefs des deux partis d’opposition à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick ne feront pas campagne dans la même circonscription lors des élections provinciales de 2024.

Le chef du Parti vert, David Coon, dit qu’il va faire campagne dans la nouvelle circonscription de Fredericton-Lincoln, l’une des deux créées par la scission de l’ancienne circonscription de Fredericton Sud qu’il représente à l’heure actuelle.

J’habite dans la circonscription [de Fredericton-Lincoln], alors c’était une décision facile à prendre , indique M. Coon.

La cheffe du Parti libéral, Susan Holt, n’a pas encore décidé où elle va se porter candidate, mais elle habite dans l’autre nouvelle circonscription, Fredericton Sud-Silverwood, et elle a écarté la possibilité de faire campagne dans Fredericton-Lincoln.

Il n’y aura donc pas de revanche. M. Coon et Mme Holt se sont affrontés dans Fredericton Sud en 2018. Le chef des verts l’avait emporté avec 56,3 % des voix. Mme Holt, qui n’était pas encore cheffe des libéraux à ce moment, s’était classée deuxième avec 20,1 % des voix.

Un redécoupage critiqué

David Coon et d’autres membres du Parti vert se sont opposés à la scission de Fredericton-Sud lors du redécoupage de la carte des circonscriptions électorales par une commission indépendante plus tôt cette année.

Les verts soutenaient que le sud du centre-ville constituait une communauté d’intérêts qui devait rester telle qu’elle était.

La commission a expliqué que le changement répondait à une demande de la Municipalité de Fredericton pour avoir plus de circonscriptions électorales dans son territoire et transformer celles qui rassemblaient à la fois des secteurs urbains et ruraux.

Ouvrir en mode plein écran Les prochaines élections provinciales au Nouveau-Brunswick sont prévues pour le 21 octobre 2024. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

David Coon a dit regretter le fait qu’il ne pourra plus desservir les électeurs du côté ouest de la rue Regent qu’il représente depuis 2014. Mais il a ajouté qu’il a hâte de se présenter aux électeurs des quartiers de Southwood Park, de Bishop Heights, de Lincoln Heights et du chemin Lincoln.

Susan Holt indécise

Susan Holt a indiqué lundi qu’elle hésite entre les possibilités de se porter candidate dans la circonscription de Fredericton Sud-Silverwood ou dans celle des Hautes-Terres-Nepisiguit.

Hautes-Terres-Nepisiguit résulte du changement apporté à la circonscription de Bathurst Est-Nepisiguit-Saint-Isidore où Mme Holt a remporté une élection complémentaire au printemps dernier.

Ouvrir en mode plein écran La région de la capitale du Nouveau-Brunswick comptera quatre circonscriptions aux élections de 2024, soit celles de Fredericton-Lincoln, Fredericton Sud-Silverwood, Fredericton Nord et Hanwell-New Maryland. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Mme Holt dit attendre que les nouvelles associations libérales déterminent les dates de nomination des candidats pour prendre une décision.

En ce moment, je me concentre sur la recherche de moyens pour rendre la vie plus abordable pour les Néo-Brunswickois , a déclaré Susan Holt.

Les libéraux comptent finir d’établir leurs nouvelles associations régionales en fonction de la nouvelle carte électorale d’ici un mois. Ils prévoient de commencer à nommer des candidats avant la fin de 2023.

Les verts de Fredericton-Lincoln vont se réunir plus tard en septembre pour fonder une association dans cette nouvelle circonscription et déterminer la date de l'assemblée d’investiture.

Les élections provinciales sont prévues pour le 21 octobre 2024.