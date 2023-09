La Ville de Sept-Îles prévoit dépenser près de 136 000 dollars pour les élections partielles qui auront lieu le 12 novembre prochain afin d’élire le prochain maire de la municipalité ainsi qu'un nouveau membre du conseil municipal.

La Ville en a fait l’annonce lundi soir lors de la séance publique de son conseil municipal.

La période de mise en candidature commence le 29 septembre, et pour l'instant, la voie vers la mairie semble libre.

Toutefois, une lutte pourrait se dessiner au sein même des murs de l'hôtel de Ville, alors que des conseillers municipaux de Sept-Îles, dont Denis Miousse et Mélanie Dorion, ne ferment pas la porte à une potentielle course à la mairie.

Les membres du conseil municipal cherchent tout de même à se faire rassurants.

On ne voudrait pas se mettre en péril si on est trois ou quatre personnes [parmi les élus municipaux] à se présenter à la mairie , déclare le conseiller Guy Berthe. On [réfléchit] par rapport à ça. La Ville n’ira pas en débâcle. On est tous des gens sérieux autour de la table.

Les conseillers se doivent de respecter un code d'éthique malgré tout, selon lui. Un élu municipal qui déciderait de soumettre sa candidature devrait démissionner de son poste, illustre-t-il.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, démissionnera le 25 septembre pour devenir le nouveau directeur du bureau d'aide juridique de Sept-Îles. Denis Miousse sera maire intérimaire à compter du 26 septembre.

L’élection partielle pour élire le prochain conseiller du district de Mgr-Blanche doit aussi avoir lieu le 12 novembre prochain.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie