Des collèges en Ontario établissent des partenariats avec des plateformes de logement sur Internet afin d'aider leurs étudiants à se trouver un logement abordable chez des aînés qui veulent partager leur maison.

Le Collège Humber de Toronto dit que plus de 500 étudiants ont manifesté leur intérêt cette année pour un tel jumelage, grâce à un partenariat avec le site web Spaces Shared.

Le Collège Georgian de Barrie avait lancé une initiative similaire en avril dernier avec les plateformes Spaces Shared et Homestay.

Ian Crookshank, doyen des étudiants au Collège Humber, raconte que ces derniers peuvent ainsi épargner de l'argent, alors que le loyer pour une simple chambre en colocation à Toronto est souvent de 1000 $ ou plus par mois.

L'étudiant du Nigeria Awofadeju Olajide Simon loge chez un couple d'aînés de Toronto, après avoir été incapable de trouver un autre logement abordable. Un professeur lui a donné le contact d'Hubert et de Monica Campfens.

Il m'a fait une étreinte. Je me suis senti immédiatement comme si j'étais à la maison.

L'étudiant raconte qu'il a appris toutes sortes de choses sur le Canada en discutant avec M. Campfens. On peut lire des choses sur Internet, mais ce n'est pas pareil lorsqu'on parle avec quelqu'un qui a vécu ces expériences , dit-il. Le trio fait aussi la cuisine et du vélo ensemble.

Hubert Campfens et son épouse louent des chambres dans leur maison à des étudiants internationaux depuis plus de 30 ans.

Lorsqu'il était adolescent, sa famille en Hollande a hébergé clandestinement deux juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Cette expérience l'a marqué. Il a continué à se préoccuper particulièrement des minorités après son arrivée au Canada en 1953.

C'est un cadeau. On a une meilleure qualité de vie. Mon épouse et moi, on a appris beaucoup [des étudiants].