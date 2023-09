Trois nouvelles stations d’échantillonnage de l'air à Rouyn-Noranda

Trois nouvelles stations de mesure et de suivi de la qualité de l'air seront installées à Rouyn-Noranda.

La Ville met à la disposition du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs trois parcelles de terrains grâce à une entente qui va durer 5 ans.

Les nouvelles stations seront localisées au coin de la rue Saguenay et de l'avenue Murdoch, la rue des Lilas et au coin de l'avenue Tremblay et la rue Paradis, indique la mairesse Diane Dallaire lors du conseil municipal lundi soir.

C'était ce qui est prévu et nous rapidement on donne l'autorisation pour que ça se réalise le plus rapidement possible, alors ça permet pour ces secteurs-là d'avoir d'autres données et d'autres mesures importantes , a précisé la mairesse.

Lundi soir, Québec a annoncé par voie de communiqué que les nouvelles stations d’échantillonnage de l’air seront en fonction dès cet automne, ce qui portera à 18 le nombre total de stations.

Dans la foulée du renouvellement de l'autorisation ministérielle de Glencore pour l'exploitation de la Fonderie Horne à l'hiver 2023, le ministre Charette s'était engagé à bonifier le réseau de suivi de la qualité de l'air ambiant autour de l'établissement par l'ajout de trois stations d'échantillonnage aux cinq stations déjà en fonction, en plus d'ajouter des paramètres de suivi à quatre stations existantes du réseau de surveillance de la qualité de l'air du Québec , précise le ministère.