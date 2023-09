Le retour des services essentiels est retardé à Hay River

Le plan de retour du personnel essentiel de Hay River, aux Territoires du Nord-Ouest, n’aura pas lieu dans l’immédiat en raison de la persistance d'un feu de forêt, a indiqué un communiqué des autorités sur Facebook lundi soir.

Selon la Municipalité, les conditions restent volatiles notamment en raison du temps sec qui perdure et des vents qui alimentent la progression du feu qui se trouve à 1 km à l’ouest de l’aéroport. L’hôpital et la zone industrielle de la ville sont aussi menacés alors que l'incendie est désormais à 500 mètres des bâtiments.

Les autorités se pencheront de nouveau sur la situation mardi.

Par conséquent, la phase 1 qui consistait à autoriser le retour progressif du personnel des services essentiels n’aura pas lieu pour l’instant.

La phase 2, qui consiste à donner le feu vert aux résidents, est ainsi retardée.

Cependant, dès mardi 12 septembre, le public est invité à s’inscrire sur une liste pour s’assurer d’obtenir un siège à bord d'un vol à destination de Hay River, une fois que les autorités auront autorisé la population à revenir chez elle.

Des détails sur les moyens de s’inscrire seront dévoilés prochainement.

Les résidents ont dû quitter Hay River le 13 août, soit depuis près d’un mois, et ce, pour la deuxième fois cette année et la troisième en un peu plus d’un an.

La plupart se sont réfugiés en Alberta.