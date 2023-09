Des cas de COVID-19 et des hospitalisations en hausse en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique constate une recrudescence de cas de COVID-19 ainsi qu’une augmentation du nombre d'hospitalisations, d'admissions aux soins intensifs et de décès au cours des dernières semaines.

Ce n'est pas inattendu , déclare Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique. Nous commençons à observer une saisonnalité de ce virus qui est très similaire à ce que nous observons avec d'autres virus respiratoires.

Elle rappelle également que le nombre de cas est beaucoup plus bas en ce moment qu’il ne l’était à pareille période l’année dernière : Cela nous rappelle que le virus se répand à différents moments de l'année et en plus ou moins grande quantité.

De son côté, Benoit Barbeau, expert en virologie et professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, indique que la prévalence du virus est plus élevée à l’automne. L'été se termine bientôt, les gens retournent ou sont déjà retournés au travail, l'école a commencé. Ce sont des lieux plus propices pour que le virus se transmette , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le retour en classe est un période propice à la propagation des virus. Photo : CBC/David Donnelly

447 cas positifs

Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) indique dans son rapport mensuel du 7 septembre que 447 personnes ont été déclarées positives lors de tests financés par la province au cours de la semaine qui s'est terminée le 2 septembre, soit plus du triple des 133 cas de la semaine prenant fin le 12 août.

Le taux de positivité a doublé en quatre semaines pour atteindre 18 % dans la semaine se terminant le 2 septembre.

Cette augmentation du nombre de cas de COVID-19 suit la détection, le mois dernier, du premier cas connu du variant BA.2.86 en Colombie-Britannique. Le BCCDC indique toutefois qu’il s’agit toujours du seul cas connu de la nouvelle souche du virus dans la province.

Des hospitalisations en hausse

Le 7 septembre, 241 personnes atteintes de la COVID-19 étaient hospitalisées en Colombie-Britannique.

Les admissions hebdomadaires à l’hôpital sont passées de 95 au cours de la semaine se terminant le 12 août à 136 deux semaines plus tard, avant d’augmenter à nouveau.

Nombre de décès en raison de la COVID-19 en Colombie-Britannique Semaine Nombre de décès 27 août au 2 septembre 12 20 au 26 août 10 13 au 19 août 15 6 au 12 août 8 Source : Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique

Encore bel et bien présente

Selon Benoît Barbeau, le coronavirus n’a pas encore trouvé son équilibre dans la population. Je comprends qu'il y a une certaine fatigue, mais on n'est pas encore sorti de la pandémie, elle est bel et bien présente , ajoute-t-il.

Bonnie Henry, quant à elle, rappelle les mesures de prévention face à la propagation du virus : Couvrez votre bouche lorsque vous toussez, lavez-vous les mains régulièrement, restez chez vous si vous avez de la fièvre et si vous toussez, car vous pourriez être contagieux.

Se faire vacciner

Cette année encore, il est important de se faire vacciner contre la COVID-19 et la grippe , déclare Bonnie Henry. J'encourage tout le monde à se procurer ce vaccin de rappel dès qu'il sera approuvé et disponible, et nous pensons qu'il le sera dans la province au cours des deux prochaines semaines.

Ouvrir en mode plein écran Alors que Santé Canada est en train de valider les données sur l'efficacité de vaccins mis à jour, Bonnie Henry croit qu’il s’agit de la meilleure protection contre les souches qui circuleront au Canada et dans la province dans les mois à venir. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

La médecin hygiéniste en chef indique également que la Colombie-Britannique est en train de mettre à jour les lignes directrices sur la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de santé.

Plus de détails devraient suivre dans les prochaines semaines.

Avec des informations de la Presse canadienne et des émissions BC Today et Phare Ouest