Camping à Métis-sur-Mer : vers un référendum partiel

Le conseil municipal de Métis-sur-Mer suspend l'adoption de son règlement de modification de zonage qui aurait donné le feu vert à l'aménagement d'un terrain de camping pour véhicules récréatifs de 152 places sur une partie du terrain de golf Boule Rock.

Ce règlement devait constituer une autre étape de cette longue saga qui soulève l'opposition de plusieurs citoyens. Depuis l'annonce du projet, bon nombre d'entre eux investissent les séances publiques du conseil pour faire valoir leurs inquiétudes.

L'adoption du règlement de zonage qui permettrait la création du camping est suspendue non pas parce que les élus ont subitement changé d'idée concernant le projet, mais plutôt parce qu'un nombre suffisant de citoyens de quatre zones contiguës ont réclamé l'ouverture de registres pour demander un référendum qui pourrait avoir lieu cet automne. Donc, selon nos avocats, il fallait suspendre l'adoption du règlement , a expliqué le maire Jean-Pierre Pelletier au terme d'une séance publique qui n'aura même pas duré 20 minutes, lundi soir.

Le conseil municipal de Métis-sur-Mer croit encore que le projet d'implanter un camping de 152 emplacements destinés aux véhicules récréatifs au club de golf Boule Rock constitue une opportunité intéressante pour la municipalité.

Le processus d'approbation référendaire est bien encadré par la loi depuis presque cent ans. Au terme d'une consultation tenue le 24 août dernier, au moins 12 personnes – ou une majorité de citoyens, cela dépend du nombre d'habitants dans chaque zone – ont demandé l'ouverture d'un registre.

Si le registre en question récolte un nombre suffisant de signatures, il y aura référendum. Mais nuance importante : le vote aurait lieu seulement dans les quatre zones en question, et non dans l'ensemble de la municipalité.

Dans les faits, c'est donc une poignée de résidents qui auront droit de vie ou de mort sur le projet si un référendum a lieu.

Les règles entourant le registre et la tenue d'un référendum sont complexes. Un scrutin référendaire doit être tenu lorsque à la fin de la période d’accessibilité du registre si le nombre de signatures atteint l’un des seuils suivants : le nombre équivalant à 50 % des personnes habiles à voter, lorsqu’elles sont 25 ou moins;

le moins élevé entre 30 000 et le nombre obtenu par l’addition du nombre 13 et de celui qui équivaut à 10 % des personnes habiles à voter en excédent des 25 premières, lorsqu’elles sont plus de 25. Si le nombre de signatures requises au registre n'est pas atteint, le règlement est considéré comme approuvé. Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Cette procédure complexe que même des élus ne maîtrisaient pas vraiment jusqu'à tout récemment, alourdit un dossier déjà enchevêtré. On a un registre maintenant, à savoir pourquoi, pour quelles procédures, c'est pas clair , se plaint Ted Savage, farouche opposant.

Dans le contexte où ce projet divise la population et exacerbe des tensions, n'aurait-il pas été plus simple que la municipalité tienne un référendum dans toute la municipalité pour en finir? Le maire répond candidement : je ne sais pas si ce serait une solution... peut-être.

Les séances du conseil et les réunions d'information entourant le projet de camping attirent beaucoup de citoyens à Métis-sur-Mer. (Photo d'archives)

Jean-Pierre Pelletier demeure toutefois un ardent défenseur du projet controversé. Pourquoi j'y crois ? Parce que ça nous amènera de l'eau au moulin. De quoi on vit nous les municipalités? Les taxes! , dit-il.

L'allusion à l'eau faite par le maire a ceci d'intéressant que des citoyens craignent justement de manquer d'eau si le projet va de l'avant.

Considérant qu'on a un problème d'eau, de couverture de risques d'incendie et qu'on n'est pas sûrs de la nappe phréatique, oui, c'est grave d'ajouter autant de nouveaux propriétaires , relate François Côté, un citoyen présent à la rencontre.

Dossier tendu

Chose certaine, le dossier demeure controversé à Métis-sur-Mer et des échanges plutôt directs ont eu lieu entre les citoyens et les membres du conseil lors de la séance de lundi.

Si c'était à refaire, est-ce que vous procéderiez de la même façon? , a demandé une citoyenne, Louiselle Castonguay.

On ne peut pas revenir en arrière, et même si tu posais la question moi je ne te répondrai pas, c'est pas compliqué, c'est ça , lui a répondu sèchement le maire.

Peu après, l'ancienne conseillère municipale Rita D. Turriff s'est portée à la défense des élus.

Qu'ils arrêtent de “bitcher” et qu'ils se présentent aux prochaines élections, on entend des personnes à la radio et on passe pour une gang de concombres , a-t-elle déploré.

Le projet de camping est mené par le Groupe JGS de Lévis et Jean-François Fortin, qui est maire de Sainte-Flavie et siège également au sein du conseil des maires de la MRC de La Mitis aux côtés de Jean-Pierre Pelletier.