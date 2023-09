Après l’avoir acceptée, les travailleurs de PFR d’Alma signent leur entente de principe

Après avoir accepté vendredi l'entente de principe avec leur employeur, le syndicat et les patrons de l’usine de Produits forestiers Résolu (PFR) d'Alma ont signé lundi les lettres d'entente et le protocole de retour au travail.

Les travailleurs, qui ont accepté un contrat de travail de quatre ans, ont réalisé des gains au chapitre des salaires et de la conciliation travail-famille.

L’entente de principe, acceptée vendredi à 81 %, a ainsi mis fin à un peu plus de deux mois de lock-out.

Rappelons que syndiqués de la CSN étaient en arrêt de travail forcé depuis le 4 juillet dernier. Ils retourneront progressivement au travail dès le 18 septembre prochain.

Le lock-out avait été décrété par l’entreprise en raison d’un troisième arrêt de production des employés.

La mairesse d’Alma se réjouit

Lors de la séance du conseil municipal lundi soir, la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, s’est dite heureuse du dénouement.

On était très content vendredi après-midi d'apprendre cette nouvelle, [comme quoi] à 81 % les travailleurs ont accepté l'offre qui leur a été faite. [...] Puis nous on est heureux pour eux parce qu’il n’y a rien de pire qu'un conflit comme ça. Puis évidemment, ça a des impacts sur les familles, ça a des impacts sur la vie de tous les jours et sur l'économie. Alors bravo, tant mieux s’ils se sont entendus et tant mieux si nos travailleurs sont heureux. Je pense que c'est un bien pour nos travailleurs et pour l'entreprise aussi et pour notre ville , a déclaré Sylvie Beaumont.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Elle a ajouté qu’elle avait rencontré le syndicat il y a une quinzaine de jours et que les relations étaient alors acrimonieuses avec la partie patronale.

Ce sont 240 travailleurs qui pourront retourner au travail.

Avec les informations de Michel Gaudreau