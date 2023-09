Alma demande un échéancier clair pour la route 170 à quatre voies divisées

Le conseil municipal d’Alma a demandé lundi soir par une résolution unanime un échéancier clair pour la construction du parachèvement de la route 170 à quatre voies divisées vers Alma.

La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, a profité de la séance du conseil pour rappeler l’appui sans équivoque au choix du corridor nord par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), même si son prédécesseur, Marc Asselin, privilégiait au sein d’un consensus régional le tracé passant au sud de Saint-Bruno.

L’annonce du corridor nord, pour lequel le tracé final de la route doit être déterminé, a été faite à la fin du mois de mars.

La construction de ce qui est connu comme étant l’autoroute Alma-La Baie a débuté dans les années 1980 à Chicoutimi.

La semaine dernière, Sylvie Beaumont a fait sa demande directement au premier ministre du Québec, François Legault, alors qu’elle a abordé deux sujets à l’occasion d’une rencontre avec une cinquantaine de maires.

Le premier, c'était celui de l'autoroute Alma-La Baie pour dire à M. le premier ministre que ça faisait 40 ans qu'on l'attendait, qu'enfin il y avait une décision prise par son gouvernement qu'on trouvait que c'était plein de bon sens, mais qu’il tardait, parce que là on le sait, qu'elle est prise, mais où en est rendu ce dossier-là? Donc j'ai demandé s'il est en mesure de nous donner une date et Mme la ministre régionale, Andrée Laforest, a pris la parole. M. le premier ministre l'a consultée. Madame la ministre nous a confirmé que la construction de l'autoroute Alma-La Baie débutera en 2025 , a raconté la mairesse lors de la séance.

Les travaux pour terminer la section entre la base de Bagotville et La Baie ont débuté au printemps.

Une rencontre sera demandée avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault. La mairesse a aussi indiqué que les représentants régionaux du MTMD n’avaient pu acquiescer à une demande de rencontre en raison d’un manque de temps.

Un comité pour l’intégration des immigrants

Alma comptera dorénavant sur un nouveau comité pour favoriser l’intégration des immigrants. Celui-ci a été annoncé lors de la séance du conseil. Il sera dirigé par la conseillère Bianka Villeneuve, qui sera appuyée par sa collègue Audrée Villeneuve. Il sera complété par Claudia Madore, Jennifer Hollands, Roxanne Michaud et Marie-Ève Morin.

J'ai mis en place un nouveau comité, un comité que je trouve extrêmement important, qui va travailler sur l'intégration des personnes immigrantes, c'est-à-dire les travailleurs étrangers qui viennent vivre chez nous. Je pense que les villes maintenant doivent se doter d'incitatifs importants et on veut mettre en place, entre autres, un panier d'accueil, mais aussi une politique pour bien les accueillir et s'assurer qu’ils demeurent chez nous parce que s'intégrer, ce n'est pas évident , a ajouté la mairesse.

Un vote par Internet?

Alma participera à un projet pilote en compagnie d’Élections Québec qui permettra de voter par Internet pour les prochaines élections. Celles-ci auront lieu le 2 novembre 2025.

Sylvie Beaumont a indiqué que sa Ville a été choisie, car elle est divisée par secteurs électoraux.

Ce que l'organisation voudrait faire, c'est de définir un secteur qui aurait l'opportunité de pouvoir voter et par Internet et de façon traditionnelle. Mais pour ce faire, on doit passer par différentes étapes. Alors du côté de la Ville d'Alma, on est intéressé d'aller voir comment tout ça peut s'installer, mais il n'est pas garanti encore que nous allons y participer , a-t-elle mentionné.

Selon elle, Alma pourra se retirer à tout moment du processus s’il ne répond pas aux attentes.