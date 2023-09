Un bilan de l’itinérance par région au Québec devrait être rendu public cette semaine et le président-directeur général par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais s’attend à un rapport « qui va faire des vagues ».

La dernière fois qu’un travail du genre a été effectué dans la province remonte à 2018.

Yves St-Onge, PDG par intérim du CISSS de l'Outaouais (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Par rapport au dernier recensement, c’est certain [qu’il y aura une hausse du nombre d’itinérants]. Le dernier recensement date de 2018 et aujourd'hui ça risque de faire des vagues parce qu’on pense que le nombre va être beaucoup plus important , a déclaré le patron par intérim du CISSS de l’Outaouais, Yves St-Onge, en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau, lundi.

Il va y avoir un écart très important entre le nombre de 2018 et aujourd’hui [...] Soyez assuré qu’il y a eu une augmentation de l’itinérance.

Ce dernier précise toutefois que la méthodologie lors des études en 2018 n’était pas la même.

En 2018, c’était plus un échantillonnage de personnes, ce n’était pas complet, tandis que le dernier décompte qu’on a fait est beaucoup plus systématique , nuance-t-il.

Depuis plusieurs mois, les dossiers de l’itinérance et de la crise du logement à Gatineau sont à l’avant-plan.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a d'ailleurs lancé un cri du cœur remarqué la semaine dernière lors du sommet sur la fiscalité de l'Union des municipalités du Québec. Elle avait raconté s’être entretenue directement avec le ministre responsable des Services sociaux du Québec, Lionel Carmant, pour de l’aide.

« M. Carmant, j’ai 80 personnes dans un campement. Mon refuge pour sans-abri déborde. Les gens se déplacent dans les autres parcs de la ville», lui aurait-elle dit lors d’un échange.

À Gatineau, la mairesse Bélisle interpelle le gouvernement Legault pour qu'il s'engage davantage sur l'itinérance. (Photo d'archives) Photo : Capture d'écran - Radio-Canada

Selon la mairesse, les problèmes d'itinérance relèvent de la province et les municipalités n’ont pas les ressources pour gérer ce dossier.

Pour le patron par intérim du CISSS de l’Outaouais, il s’agit d’un problème de société qui doit être adressé à l’ensemble des décideurs politiques, non pas seulement aux gouvernements provinciaux, mais aux municipalités, c’est clair.

Mais il reconnaît que l’itinérance est un enjeu complexe et que le réseau de la santé ne peut à lui seul l’enrayer.

Mon mandat, c’est de donner des services de santé, de santé mentale ou psychosociaux à des gens en besoin. Ce n’est pas de régler le problème du logement. Ce n’est pas dans ma mission de faire ça. Mais c’est sûr qu’on va continuer d’aider les itinérants dans la mesure de nos moyens , a-t-il dit sur le plateau du Téléjournal Ottawa-Gatineau.

Le dénombrement par région des personnes en situation d’itinérance au Québec devrait être rendu public mercredi, selon M. St-Onge.