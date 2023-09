Sur la Côte-Nord, le projet-pilote de formation en travail-études pour le baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire fait des petits. Le programme, offert au campus de Sept-Îles de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), est repris cette année à Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean.

Au départ, le projet a émané d'une demande du Centre de services scolaire du Fer.

Le directeur du programme à l' UQAC , Roberto Gauthier, explique que la solution envisagée, c'est-à-dire de condenser les cours sur deux journées et de garder le reste de la semaine pour travailler, a fait ses preuves.

On démarre une cohorte à Saint-Félicien parce que là aussi, on avait des demandes criantes. Et puis cette année, à Chicoutimi, même notre cohorte a augmenté de 30 étudiants, ce qui fait qu'on a le double d'étudiants qui débute cette année.

Roberto Gauthier affirme avoir collaboré avec d'autres institutions intéressées par le programme. (Photo d'archives)

D'autres universités souhaitent également intégrer le programme chez elles.

Cette formule permet aux étudiants d'enseigner durant toute l'année sous la supervision d'un enseignant titulaire. Obtenir le baccalauréat prend cinq ans, c'est une année de plus que le programme régulier à temps plein.

Dernière rentrée pour la première cohorte

À Sept-Îles, des étudiantes de la toute première cohorte, qui entament leur dernière année d'études, voient plusieurs avantages à cette formation, malgré la charge de travail élevée.

En voie d'être qualifiées sur la Côte-Nord, elles vivent une double rentrée scolaire depuis quelques semaines, à la fois à l'avant d'une classe primaire et sur les bancs universitaires.

Ce sera la dernière du genre pour les finissants inscrits à la formule travail-études en enseignement préscolaire et primaire au campus de Sept-Îles de l' UQAC . Ils entament leur cinquième et ultime année de formation.

Sarah Pelletier obtiendra son brevet d'enseignante à la fin de l'année scolaire. (Photo d'archives)

Sarah Pelletier est l'une d'elles. En plus de suivre quatre cours de didactique à l'université, elle travaille aussi à l'école Monseigneur-Blanche. Celle qui voulait revenir vivre dans la région voit plusieurs bons côtés à une telle formation.

Entre autres le fait de se faire connaître ici à Sept-Îles, et le fait de pouvoir avoir des sous. Je n'ai pas besoin d'avoir un autre travail les soirs et les fins de semaine pour avoir une rémunération, souligne-t-elle.

Porter le chapeau d'enseignante et d'étudiante est très exigeant, entre devoirs, études, planification et correction. Mais Audrey Devost, elle aussi enseignante en formation, est persuadée que c'est pour le mieux.

Est-ce que ce serait plus simple de partir à l'extérieur [de la région], d'avoir des cours cinq jours par semaine, en plus d'un emploi les soirs et les fins de semaine? Je ne crois pas. J'aime mieux travailler dans mon milieu.

Audrey Devost croit que malgré la charge de travail élevée, le jeu en vaut la chandelle.

Le co-enseignement, c'est hyper formateur. On peut voir les enseignantes d'expérience en action, c'est super d'avoir la chance de faire ça trois jours par semaine en plus de nos cours et de nos stages.

Audrey Devost ainsi que Sarah Pelletier se sentent aptes à commencer leur carrière pour de bon l'année prochaine, avec un horaire plus facile à gérer que celui avec lequel elles jonglent actuellement.

Pour sa part, le Centre de service scolaire du Fer estime que ce programme lui est essentiel pour faire face à la pénurie d'enseignants.

D'après les informations de Paul Fontaine