Cyberintrusion à la CSSDRS : des informations personnelles possiblement dérobées

La Coopérative de services à domicile du Royaume du Saguenay (CSSDRS) a été victime d'une cyberintrusion et craint que des renseignements personnels de ses clients aient été dérobés.

La CSSDRS a récemment souffert d’un incident de cybersécurité. [...] Nous avons décelé des activités inhabituelles touchant certains systèmes sur notre réseau , peut-on lire dans une lettre acheminée aux clients.

Informations personnelles

La coopérative dit craindre que des noms, adresses, numéros d'assurance sociale, numéros de téléphone et même des renseignements bancaires aient été obtenus.

Suite à notre enquête, nous sommes parvenus à la conclusion qu’il est vraisemblable qu’un tiers a compromis certaines de nos données. Malheureusement, il est possible que certains de vos renseignements personnels [...] que vous avez fourni pour votre inscription aux prélèvements automatiques, ont été touchés par cette compromission , ajoute l’organisation.

Mesures de sécurité

La coopérative assure néanmoins que plusieurs mesures ont été prises afin de protéger les données personnelles. L’incident a été rapporté à la Commission d'accès à l'information du Québec qui gère ces dossiers.

Des services de surveillance de crédit avec TransUnion sont aussi offerts pendant 12 mois à ceux qui le souhaitent.

L’organisme dit être en processus pour mettre en place des mesures supplémentaires qui leur permettront de prévenir des incidents similaires, en plus d’investir dans des technologies de pointe pour protéger ses systèmes.

J. Benoît Caron, directeur général du Réseau des entreprises d'économie sociale en aide à domicile.

On a constaté qu'il y avait matière à s'inquiéter, alors immédiatement des firmes ont été mandatées pour intervenir. On sait que l'entreprise est une entreprise qui exploite ses services depuis plusieurs années, donc c'est des centaines de personnes [touchées], possiblement jusqu'à ce jour. Il n'a pas été possible d'identifier clairement le nombre qui avait pu être pu être dérobé. Alors on a tout simplement choisi de ne prendre aucun risque , a indiqué J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD).

La coopérative invite également les usagers à faire preuve de vigilance à l’égard des courriels, des messages textes et des appels téléphoniques leur demandant de fournir des informations personnelles ou de cliquer sur des liens.