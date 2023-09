Quel avenir pour les épiceries de quartier?

Vancouver souhaite faciliter l'ouverture et la gestion des dépanneurs et autres commerces de proximité. Elle demande l'avis de la population avec un sondage ouvert jusqu'au 10 octobre. Les commentaires serviront à inspirer les changements futurs visant à aider le développement de ces épiceries de quartier.

Plusieurs de ces magasins, souvent familiaux, ont disparu ces dernières années en grande partie à cause de la hausse des coûts et des taxes foncières.

Daniel Shahroknian travaille dans l'épicerie familiale avec ses parents, qui sont établis depuis 24 ans dans le quartier West End. Il est fier de proposer des articles moins chers que dans certaines grandes enseignes et de garder une clientèle diversifiée.

Il a pleinement conscience de son rôle dans la communauté, c’est pourquoi il essaie toujours de garder des prix abordables et ne veut pas se positionner comme épicerie de luxe ou gourmet, comme certains sont obligés de faire.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Shahrokian voit son épicerie de quartier comme une sorte de centre communautaire. Photo : Radio-Canada / ALEXANDRE LAMIC

Un point de rencontre

Daniel pense que certaines parties du travail se rapprochent de celui d’un centre communautaire et aimerait que la ville donne plus de subventions aux dépanneurs, notamment pour les loyers et l’embauche de personnel.

Pour lui, discuter avec les gens et participer à la vie communautaire du quartier fait partie du rôle des dépanneurs.

Nous reconnaissons les gens qui viennent ici comme des personnes, pas seulement comme des clients qui achètent quelque chose.

Ouvrir en mode plein écran Pour Bonnie, 71 ans, son dépanneur est un élément essentiel de sa communauté. Photo : Radio-Canada / ALEXANDRE LAMIC

Bonnie a 71 ans et habite dans son quartier depuis plus de 27 ans. Pour elle, son dépanneur est bien plus qu’une épicerie, c’est aussi un lien social et communautaire.

Aller faire des courses lui donne une raison de sortir de chez elle plusieurs fois par semaine pour rencontrer des gens du quartier, discuter et échanger.

Je viens presque tous les jours faire des petites courses [...] Daniel est tellement gentil, on discute et c'est de la compagnie pour moi, parce que je suis âgée et je vis seule.

Ouvrir en mode plein écran Selon la ville, il y a actuellement environ 88 dépanneurs en activité à Vancouver, contre 105 dans les années 1970. Photo : Radio-Canada / ALEXANDRE LAMIC

La communauté sondée

Selon la ville, il y a actuellement environ 88 dépanneurs en activité à Vancouver, contre 105 dans les années 1970.

Avec des règlements de zonage et d’urbanisme qui n’allaient pas en leur faveur jusqu'alors, quelques changements ont été apportés à ces réglementations, notamment en janvier 2021 où la ville a supprimé l’obligation pour les magasins protégés d’avoir été ouverts avant 1980, favorisant ainsi l’ouverture d’autres magasins.

Ou plus récemment, en 2022, le conseil municipal a approuvé le plan stratégique de croissance de Vancouver dont l'un des objectifs principaux est la création de quartiers plus complets, où les gens ont un accès direct aux besoins quotidiens et où les dépanneurs pourraient avoir un grand rôle à jouer.