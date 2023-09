Olivia Baril signe sa deuxième victoire de la saison en France

Olivia Baril, de l'équipe professionnelle UAE Team ADQ, a remporté la dernière étape du Tour cycliste féminin international de l’Ardèche, lundi en France.

L'athlète de Rouyn-Noranda a gagné la course de 69 kilomètres lors du sprint final devant sa coéquipière, l’Italienne Erica Magnoldi, et la championne du Tour, Marta Cavalli (FDJ Suez), également d’Italie.

Je suis heureuse de la façon dont Erica (Magnaldi) et moi avons travaillé pendant la semaine. Nous étions fortes toutes les deux, alors on pouvait mettre la pression sur l’équipe FDJ Suez. Je suis contente d’avoir gagné l’étape, mais j’aurais préféré qu'Erica remporte le classement général. On a travaillé fort pour ça, mais ce sera pour une prochaine fois , a mentionné Olivia Baril dans un communiqué de son équipe, où elle souligne aussi le travail de ses autres coéquipières.

Ouvrir en mode plein écran Olivia Baril, au centre, sur la plus haute marche du podium, entourée de sa coéquipière Barbara Malcotti (à gauche) et de la gagnante du Tour de l'Ardèche, Marta Cavalli. Photo : Sport Cycling Agency/UAE Team ADQ

Les qualités de grimpeuse de la cycliste de 25 ans lui ont rapporté dans les trois dernières étapes, alors qu’elle a raflé la 3e place samedi, puis la 2e place dimanche. Elle conclut donc les sept étapes du Tour cycliste féminin international de l’Ardèche en 4e position du classement général, avec un retard de moins de deux minutes sur la championne.

Olivia Baril a aussi complété le Tour au 2e rang dans la course au maillot vert des points et au 4e rang du classement du maillot à pois de la meilleure grimpeuse.

Il s’agit pour l'Abitibienne d’une seconde victoire cette saison, après celle du mois de mai au Grand Prix de Eibar, en Espagne.