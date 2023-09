La Colombie-Britannique plafonne l’augmentation annuelle des loyers à 3,5 % pour 2024

La Colombie-Britannique plafonne l'augmentation annuelle des loyers à 3,5 % pour l’année 2024.

Dans tout le pays, les coûts ont augmenté, en particulier ceux du logement, à un rythme insoutenable pour de nombreuses personnes , déclare Ravi Kahlon, ministre du Logement, dans un communiqué. C'est le cas pour les propriétaires et les locataires; c'est pourquoi nous avons trouvé un équilibre pour protéger les locataires tout en aidant à maintenir les logements locatifs sur le marché.

Si l'augmentation est inférieure au taux d'inflation de 5,6 % observé en Colombie-Britannique entre juillet 2022 et juillet 2023, elle est supérieure à l'augmentation autorisée pour 2023, qui était de 2 %. Avant 2018, l'augmentation annuelle autorisée du loyer était basée sur un taux d'inflation majoré de 2 %.

Dans un communiqué, la province précise que lorsque l'inflation se situera à des niveaux normaux, elle a l'intention de revenir à une augmentation annuelle des loyers liée à l'indice des prix à la consommation de la Colombie-Britannique.

Les propriétaires doivent donner aux locataires un préavis de trois mois avant une augmentation de loyer et ne peuvent augmenter le loyer qu'une seule fois par période de 12 mois.

L'augmentation de loyer autorisée ne s'applique pas aux locations commerciales, aux locations de logements sans but lucratif dont le loyer est en fonction du revenu, aux coopératives d'habitation et à certaines résidences de soins.

De nouveaux loyers à plus de 3000 $

C’est une période incroyablement difficile pour de nombreux locataires dans toute la province , a ajouté le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, lors d’un point de presse, lundi.

Les personnes qui occupent un logement locatif sont extrêmement réticentes à déménager parce qu'elles occupent un logement dont les loyers sont contrôlés par la province. Les personnes à la recherche d'un logement voient la demande de logements locatifs et les loyers atteindre des sommets.

Un rapport du site de location rentals.ca indique que le prix moyen pour un logement d’une chambre mis en location en juillet à Vancouver s’établissait à 3013 $, soit le plus élevé au Canada. Il s’agit d’une augmentation de 16,2 % en un an. À Vancouver, le prix moyen pour un logement de deux chambres était de 3918 $, soit une augmentation annuelle de 15,7 %.

Derrière Toronto, les loyers de Burnaby sont désormais les troisièmes plus chers du Canada. Un nouveau loyer pour un logement d'une chambre s’élevait à 2541 $ et un logement de deux chambres s’élevait à 3372 $ en juillet.

Victoria, Surrey et Kelowna font également partie du palmarès des villes qui affichent les loyers les plus élevés.

Prix moyen des loyers sur le marché en juillet 2023 Ville Loyer moyen pour un logement d'une chambre Augmentation annuelle pour un logement d'une chambre Loyer moyen pour un logement de deux chambres Augmentation annuelle pour un logement de deux chambres Vancouver 3013 $ 16,2 % 3918 $ 15,7 % Burnaby 2541 $ 19,6 % 3372 $ 17,5 % Victoria 2054 $ -7,30 % 2753 $ -2,40 % Surrey 1951 $ 9,7 % 2556 $ 14,7 % Kelowna 1947 $ 2,1 % 2790 $ -8,7 % Source : Rentals.ca

Des coûts d’emprunts élevés

Même si la Banque du Canada maintient son taux directeur à 5 % au moins jusqu'en octobre, les dix augmentations en un an et demi ont contribué à l’augmentation des coûts d’emprunts chez les propriétaires et les constructeurs.

L'une de mes plus grandes préoccupations est que le coût des emprunts incite les constructeurs à abandonner les projets de construction de logements locatifs dans la province , indique David Eby.

Au cours des sept premiers mois de 2023, 10 113 nouveaux logements locatifs ont été enregistrés en Colombie-Britannique. Il s’agit d’une augmentation de 0,5 % par rapport au nombre de logements locatifs enregistrés lors des sept premiers mois de 2022.