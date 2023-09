Des septuagénaires et octogénaires reçoivent un prix pour leur action communautaire

L’organisation du prix Top 7 Over 70 a dévoilé les noms des sept personnes âgées de 70 ans et plus qui ont gagné un prix pour leur action communautaire en Alberta.

Ce prix, remis tous les deux ans, a été créé pour célébrer la participation des personnes âgées dans plusieurs domaines comme les droits de la personne, les arts et l'entrepreneuriat.

On doit vivre, on doit faire quelque chose tout le temps, non, non, je ne pense pas à la retraite , dit Tania Willumsen, une des gagnantes. Âgée de 76 ans, cette native de l'Ukraine a toujours été très active durant sa carrière et dans le monde communautaire.

Elle est membre de conseils d'administration dans plusieurs organisations, mais depuis l’invasion russe en Ukraine elle aide des réfugiés à s'installer à Calgary.

Une cause qui lui tient à cœur, car sa famille a été dans la même situation d'exil durant la Seconde Guerre mondiale. Tania Willumsen a d'ailleurs appris à parler français lorsque sa famille s'est réfugiée en France avant d'arriver au Canada en 1952. C'est important d'aider les autres.

Janice McTighe, 82 ans, est la seconde femme à avoir reçu un prix pour son engagement dans l’éducation spécialisée. Elle ouvre une école secondaire pour enfants handicapés.

Les autres gagnants sont des hommes qui se sont démarqués pour avoir investi du temps et de l'argent dans le monde du sport ou du cinéma, ou pour avoir ouvert une entreprise.

Le fondateur du prix Top 7 Over 70, Jim Gray, 90 ans, dit qu'il y a une vie après la retraite. Les personnes âgées veulent faire partie de la communauté, des arts, de la science, de la recherche, de l'éducation et des soins de santé, et elles veulent être utiles. Elles ne sont tout simplement pas prêtes à ne plus rien faire.

Les prix seront remis officiellement lors d'un gala en octobre.