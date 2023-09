Un nouveau centre d’artistes wendat à Québec

L’art autochtone devient plus accessible avec l’arrivée de Ahkwayaonhkeh. Inauguré vendredi dernier, il s’agit du premier centre d’artistes autogéré wendat à Québec.

Ahkwayaonhkeh, qui se traduit par aux vieux mocassins , est situé dans la Petite galerie de VU, dans Méduse. Il offrira dans la prochaine année une programmation mettant en lumière le talent d’artistes autochtones.

Ça fait 20 ans qu’on en parle, dit Michel Savard, artiste wendat et président du conseil d’administration d’Ahkwayaonhkeh. Les gens vont gagner à découvrir le centre et ce qui se passe à Wendake. Ils venaient parfois au Pow Wow, s’acheter des mocassins, mais c’est tout. Quand t’es dans le milieu de l’art, tu fais plein de rencontres, et tu échanges tout le temps!

Ouvrir en mode plein écran L'artiste Michel Savard est le président du conseil d'administration du centre Ahkwayaonhkeh et l'artiste Manon Sioui est la vice-présidente. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Les fondateurs d’Ahkwayaonhkeh collaborent avec VU depuis le projet Yahndawa’: portages entre Wendake et Québec, où, en 2020, il y avait eu un échange entre 14 artistes de Wendake et de Québec.

Publicité

Quand le projet s’est terminé, on s’est dit qu’on ne pouvait pas arrêter, explique Michel Savard. On avait toujours cette idée de créer un centre d’artistes, et tout ça nous a aidé à y arriver aujourd’hui.

Cette collaboration a donc évolué, pour devenir le projet Aux confluents de l’Akiawenrahk. VU prête donc un de ses locaux pour un an, afin qu’Ahkwayaonhkeh puisse lancer ses activités. On a créé une alliance avec VU, ajoute Manon Sioui, artiste wendat et vice-présidente du conseil d’administration d’Ahkwayaonhkeh. Parfois, ça nous prend un petit boost pour vraiment déboucher [ce projet de centre d’artistes].On a eu cette chance-là.

Legs pour la prochaine génération d’artistes autochtones

Le centre d’artistes se donne comme mission de promouvoir, développer et diffuser des pratiques artistiques actuelles Wendat. Il accueillera des artistes bien établis, mais aussi des artistes qui débutent dans le milieu artistique. Le mandat du centre est aussi d’aider les jeunes qui veulent pratiquer l’art à tous les niveaux, explique M. Savard. On veut les soutenir dans leurs démarches.

À travers le Canada, les artistes autochtones sont les moins rémunérés, les moins exposés, renchérit Mme Sioui. C’est un cheminement qui est ardu. Nous autres, on ne veut pas que nos jeunes passent à travers ces embûches-là.

Ouvrir en mode plein écran Des mocassins exposés dans le centre Ahkwayaonhkeh. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Ahkwayaonhkeh exposera toutes sortes d'œuvres, qu’elles intègrent les techniques traditionnelles ou non. Il y a sûrement des artistes qu’on va présenter à un moment donné qui vont être flyés, mais il y a une démarche artistique, il a une connaissance au niveau culturel et des traditions que le connaisseur va reconnaître parce que ça fait partie de sa culture , conclut M. Savard.

Une exposition temporaire occupe actuellement la Petite galerie de Vu. Dès le 6 octobre, c’est l’artiste Christine Sioui Wawanoloath qui présentera SAKAHKWAH! (Regarde!).