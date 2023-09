Une clinique dentaire de Matane évite la fermeture

Le Dr Jean-Pierre Bouffard confirme que deux dentistes se porteront acquéreurs de sa clinique dentaire, à Matane, précisant que la transaction sera finalisée cet automne.

Il s’agit d’un revirement inespéré puisque, à l’aube de sa retraite, Jean-Pierre Bouffard se préparait à fermer sa clinique au printemps dernier, faute de relève.

Jean-Pierre Bouffard a finalement pris la décision de retarder son départ à la retraite qui devait avoir lieu en juin dernier.

Le dentiste continuera donc à pratiquer pendant encore deux ans pour favoriser la transition avec les nouveaux propriétaires, qui donneront plus de détails cet automne.

Avec cette relève et le délai qu’accorde M. Bouffard avant de quitter la profession, la population pourra donc bénéficier des services de trois dentistes durant un certain temps.

C’est une excellente nouvelle pour la couverture des soins dentaires en Matanie , lance le député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé.

Mais dans le contexte actuel, où plusieurs cabinets de dentistes fonctionnent au maximum de leur capacité et n’acceptent plus de nouveaux clients, cette clinique n’est pas suffisante pour répondre aux besoins et n’est qu’un répit temporaire pour la région, estime l’élu.

Nos défis sont toutefois très grands, il y aura d’autres départs à la retraite éventuellement, il y a des gens qui peuvent quitter la région et il y a beaucoup de demandes , explique-t-il.

Le président de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ), Carl Tremblay, indique que ce n’est pas que la Matanie, mais bien tout le Québec qui fait face à ce défi important.

Ça prend vraiment une solution provinciale à ce problème-là , affirme M. Tremblay.

On ne manque pas de dentistes au Québec, mais selon [l’ ACDQ ] il y a une mauvaise répartition géographique alors il faut avoir des stratégies pour favoriser cela.

Des solutions proposées

De pair avec l’ ACDQ , Pascal Bérubé interpelle le gouvernement provincial pour lui proposer des solutions afin d’atténuer la pénurie de dentistes et d’hygiénistes dentaires qui rend l’accès aux soins buccodentaires difficile en région.

[On propose] des incitatifs financiers pour les dentistes qui veulent s’installer en région, que lorsque qu’on procède à l’admission des candidats à la profession de dentistes on donne plus de points à ceux qui viennent des régions, un allègement de l’endettement font partie également partie de nos mesures et évidemment se doter d’une infrastructure, des formations qui vont supporter tout cela , énumère le député.

Parmi toutes ces mesures, favoriser les candidatures provenant des régions serait la plus prometteuse, selon Carl Tremblay.

La situation la plus pérenne c’est de donner un certain avantage aux étudiants provenant des régions éloignées, parce que quand on retourne après nos études dans notre propre patelin, que nos amis et nos parents sont là, c’est beaucoup plus facile de s’y adapter et de faire toute notre carrière entière , précise-t-il.

Toutes les solutions proposées seraient peu coûteuses pour le gouvernement, estime l’ ACDQ . Elle croit cependant que le gouvernement doit agir rapidement avant que la situation ne se détériore davantage.

Avec les informations de Véronique Duval.