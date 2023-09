Le Théâtre populaire d’Acadie promet une saison qui « parle au cœur »

La programmation 2023-2024 du Théâtre populaire d’Acadie (TPA) est dévoilée. Maurice, Johnny, Becca, Alterindiens et Ciseaux sont les cinq pièces qui seront jouées cette saison.

Cette année, la résilience humaine, les relations complexes et la quête d’identité sont au cœur des choix artistiques du TPA .

Au fur et à mesure que je composais et qu’on faisait des choix pour la saison, il s’est avéré que pratiquement toutes les pièces parlent directement de gens qui ont vécu ou qui vivent encore aujourd’hui d’ailleurs , précise le directeur artistique et général du TPA , Allain Roy. C’est du monde de tous les jours qu’on rencontre et c’est du monde qui a existé.

Le directeur général et artistique du Théâtre populaire d'Acadie, Allain Roy. (Photo d'archives)

Selon Allain Roy, cette saison a le potentiel de marquer les spectateurs, notamment par les discussions prévues avec le public et l’aspect participatif des pièces choisies.

Ce n’est pas du théâtre où l’on s’assoit dans une salle et éteint les lumières, regarde le spectacle, on applaudit, les lumières se rallument et on retourne chez nous , promet-il. Le spectateur ne se contente pas d’assister à ces histoires, il en fait partie […] L’idée c’est que l’expérience théâtrale peut se passer avant, avec des rencontres avec le public et après.

Maurice

La saison sera lancée en octobre avec la pièce Maurice, qui explore la thématique de la résilience humaine face à l’adversité.

Écrite par Anne-Marie Olivier, la pièce raconte l’histoire vraie de Maurice, un économiste devenu aphasique à la suite d’un AVC foudroyant.

Anne-Marie Olivier dans la pièce « Maurice ». (Photo d'archives)

Pièce dite participative, un spectateur sera choisi pour monter sur scène pendant le spectacle. Si la saison est marquée par plusieurs moments dramatiques, la pièce de Maurice est hilarante , promet Allain Roy.

Moi ça m’a complètement chaviré ce spectacle-là , lance-t-il.

Becca

Becca, qui sera joué en février, est une pièce bilingue qui revisite l’histoire de la néo-brunswickoise Rebecca Schofield.

En 2018, alors atteinte d’un cancer en phase terminale, l’adolescente de Riverview avait lancé le hashtag #BeccaToldMeTo. Devenu viral internationalement, le mouvement faisait la promotion d’actes de bonté.

Le message de bonté de la jeune Rebecca Schofield s'est répandu dans le monde entier. (Photo d'archives)

Inspiré, Allain Roy a immédiatement voulu transposer l’histoire de Becca au théâtre. Le projet, écrit par Mélanie Léger, a été créé en collaboration avec Theatre New Brunswick.

Je me disais qu’on avait besoin de se faire raconter des histoires comme celle-là, de créer des ponts entre nos communautés et besoin de plus de bienveillance les uns envers les autres. Cinq ans plus tard, c’est encore plus vrai que jamais , dit-il.

Mélanie Léger a, pour la pièce, recueilli des témoignages de la famille de Rebecca Schofield, pour cette production bilingue qui a une tangente de théâtre communautaire.

Johnny, Alterindiens, Ciseaux

Autres pièces à l’horaire, on explorera le cœur brisé d’un couple hanté par le passé en novembre, avec la pièce Johnny. La satyre Alterindiens sera joué en avril et s’attaquera aux différences culturelles.

Pour terminer, la pièce Ciseaux plongera le public avec humour dans un univers queer et féministe.

Selon Allain Roy, c'est certain que [Ciseaux] ca va provoquer des discussions.

Ciseaux est un cabaret documentaire qui ravive la mémoire queer du Québec d'un point de vue féministe. (Photo d'archives)

Le théâtre populaire d’Acadie est woke depuis 1974, avant même que le mot soit inventé , poursuit Allain Roy. Woke en quelque part, c’est l'éveil à l’injustice, c’est ce que c’est fondamentalement [...] Je pense que le théâtre a cette ouverture d’esprit-là.

Des tournées dans la province sont prévues pour les pièces Johnny, Becca et Maurice.

Avec des informations de Noémie Avidar