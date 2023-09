Du renfort est attendu dans trois mois dans les CHSLD de la région. Les Centres de services scolaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec forment actuellement 200 préposés aux bénéficiaires.

Les préposés nouvellement formés pourraient potentiellement pourvoir plus de la moitié des 350 postes de préposés équivalent temps complets manquant dans la région.

D’autres cohortes ouvriront en octobre à Trois-Rivières, Shawinigan, La Tuque et Victoriaville. Un potentiel de 80 nouveaux préposés pourraient être formés.

Le directeur des services éducatifs au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, Alain Pagé, indique que ses équipes sont prêtes à répondre aux besoins des CISSS et des CIUSSS . On est le cinquième Centre de services scolaire au Québec où il y a eu le plus de demandes. Nous, c’est une bonne nouvelle dans le sens qu’il y a un besoin criant ici à Trois-Rivières et les gens répondent à l’appel , constate-t-il.

Futurs préposés en formation Villes Nombre d'étudiants Trois-Rivières 83 Drummondville 44 Victoriaville 21 Shawinigan 18 Louiseville 18 Nicolet 15 Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)

Les étudiants bénéficient d’une bourse de 12 000 $ et ils s’engagent à travailler au moins six mois dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Le syndicat prudent

La présidente du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers du CIUSSS MCQ , Marie-Josée Hamelin, est soulagée de voir que des gens s’intéressent à la profession, mais elle espère une amélioration des conditions de travail pour inciter les nouvelles préposées à rester.

La problématique, c’est que lorsque l’on offre de l’argent, 12 000 $ pour faire de la formation, et que le seul critère après ça, c’est de donner six mois de prestation de travail, vous comprendrez que c’est pas aidant pour du long terme dans le réseau de la santé , s’inquiète-t-elle.

Le CIUSSS MCQ indique que 47 préposés ont été formés le printemps dernier. L’engouement pour le programme de formation accéléré de trois mois est de bon augure pour résorber la pénurie de personnel.

Kim Otis s’est inscrite au programme. Elle était aide de service en CHSLD, mais elle voulait faire plus. Je connais déjà la clientèle. J’ai vu vraiment le manque de personnel , a-t-elle constaté.

À Trois-Rivières, six hommes suivent la formation. L’âge des étudiants varie. Plusieurs sont âgés entre 30 et 50 ans.