Maroc : une Saguenéenne a vécu le tremblement de terre à 30 km de l’épicentre

La fin de semaine a été difficile pour les Marocains qui ont vécu le séisme le plus meurtrier au pays depuis 60 ans. Marie Tremblay-Bennouna, une Chicoutimienne d'origine installée avec son conjoint marocain depuis trois ans, était à 30 kilomètres de l’épicentre du tremblement de terre qui a fait plus de 2800 morts.

Depuis trois ans, elle vit avec son conjoint dans une propriété de la vallée de l’Ourika. C’est lorsqu’ils écoutaient la finale des femmes aux Internationaux de tennis des États-Unis le 8 septembre que le séisme est survenu.

La maison s’est mise au complet à trembler. Ça a tremblé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis là, on est sortis dehors, parce que justement, on ne savait pas ce qui pouvait arriver. On a une piscine, l'eau de la piscine s'est renversée, comme si on renversait un verre ou quelque chose comme ça , a raconté Marie Tremblay-Bennouna au micro de Place publique.

Témoin des dommages

La Chicoutimienne d’origine a pu constater l’étendue des dommages, dont ceux de la ville de Marrakech, qui a subi d’importants dégâts.

La vieille ville est entourée de murs, c'est très très très beau. [...] Il y a plusieurs parties du mur qui se sont affaissées. Il y a aussi des maisons qui ont été détruites. Il y a le minaret de la mosquée qui est dans la grande place, Jemaa el-Fna. [...] Il y a aussi une vieille partie de la ville de Marrakech qui est la partie où les Juifs habitaient avant, qui s'appelle le Mellah. Là, il y a beaucoup de maisons qui ont été détruites , a ajouté Mme Tremblay-Bennouna.

Samedi, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a demandé aux Canadiens de s’inscrire auprès d'Affaires mondiales Canada s’ils souhaitent obtenir de l’aide.

Je ne pense pas qu'on a besoin de retourner [au Canada]. Les gens qui prévoient un voyage, même la semaine prochaine au Maroc, ils peuvent venir parce que les aéroports sont ouverts. Toute la vie est normale parce que c'est quand même un très grand pays , a-t-elle fait remarquer.

Le dernier bilan du séisme faisait état de 2862 morts et de 2501 blessés, lundi.