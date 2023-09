Réduction des heures d’ouverture à l’hôpital de Baie-Comeau

Pour une durée indéterminée, le Centre intégré de soins et des services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord réduit les activités du centre de prélèvements sans rendez-vous à l'hôpital Le Royer de Baie-Comeau.

Dès mardi, les activités du centre de prélèvement, tels les prises de sang et les prélèvements gynécologiques, seront limitées.

Les heures d'ouverture se feront maintenant entre 6 h 40 et 9 h 30. Le CISSS de la Côte-Nord prévoit des temps d'attentes plus longs et une restriction du nombre de places.

Dans un communiqué, il demande toutefois aux usagers en oncologie de continuer à se présenter au centre aux heures habituelles.