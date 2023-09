Fière la fête célèbre la diversité pour une 11e année à Sherbrooke

Fière la fête est de retour pour une 11e année. L'évènement, qui célèbre la diversité de genre et d'orientation sexuelle, a lancé ses activités lundi soir à la Maison du cinéma de Sherbrooke avec la présentation d'un documentaire.

Ce dernier, The Fruit Machine, porte sur la politique de surveillance et de discrimination mise en œuvre contre la communauté LGBTQ+ par la Gendarmerie royale du Canada pendant la guerre froide.

L'ex-militaire Martine Roy, qui apparaît dans ce documentaire, était sur place pour témoigner de son expérience.

Je me suis enrôlée à 19 ans, en 1983, comme adjointe médicale. J'ai été arrêtée et interrogée pendant des heures par rapport à mon orientation sexuelle. Même si à ce moment-là, je n'étais pas sûre, ils m'ont surveillée, ils m'ont filmée et tout, et finalement, j'ai été vue par un psychiatre. Ils ont évalué que je n'étais pas capable de changer, dans le fond, et ils m'ont congédié. En 1984, j'ai été congédiée de l'armée canadienne pour mon homosexualité , a-t-elle notamment souligné à Radio-Canada.

Publicité

Fière la fête prévoit une semaine d'activités qui incluront entre autres des soirées de conférence, un concert et du karaoguay . La programmation se terminera samedi avec une marche des diversités et un spectacle de drag.

Inquiétudes

Fière la fête se déroule cette année dans un contexte où la communauté LGBTQ+ dénonce une résolution adoptée par le Parti conservateur du Canada à son congrès la fin de semaine dernière. Cette dernière vise à interdire les transitions de genre chez les mineurs.

Cette résolution n'oblige pas le parti à inclure ce dossier dans sa plateforme électorale. TranEstrie dit tout de même avoir reçu plusieurs appels et messages d'inquiétude à ce sujet.

L'organisme indique par ailleurs remarquer une recrudescence de la haine envers la communauté LGBTQ+ .

On est dans une situation où, par exemple, certains de nos membres du conseil d’administration vont recevoir des menaces de doxxing, soit révéler publiquement leur lieu de résidence, ou encore des menaces de mort , souligne Geneviève Ste-Marie, à la direction générale de TransEstrie.

Ouvrir en mode plein écran Geneviève Ste-Marie est à la direction générale de TransEstrie. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Sur nos médias sociaux, il faut régulièrement vérifier l’ensemble des commentaires pour s’assurer qu’il n’y a pas d’insultes ou de menaces qui sont propagées, et ça, c’est nouveau. On ne faisait pas face à ça il y a deux ans ici à TransEstrie.

Fière la fête tiendra d’ailleurs sa journée communautaire, où différents organismes seront présentés, à l'intérieur pour des raisons de sécurité. Des incidents ont été rapportés l'an dernier.

Publicité

Il y a une personne qui s’est permis de photographier les gens, et qui a insulté de jeunes personnes. On parle d’enfants de 14 ans qui ont été insultées pour les couleurs qu’elles portaient. Ça a été traumatique pour certaines d’entre elles. Il a fallu intervenir et faire intervenir la police malheureusement , indique Geneviève Ste-Marie.

La journée communautaire se tiendra ainsi au centre communautaire et culturel Françoise-Dunn.

Avec les informations de Marion Bérubé