La sécheresse en C.-B. peut augmenter les risques d’inondation, estiment des experts

Alors qu'une importante sécheresse a contribué à déclencher la saison de feux de forêt la plus dévastatrice jamais enregistrée en Colombie-Britannique, des experts craignent un accroissement des risques d'inondation et de dommages persistants, même après le retour d'un temps plus humide.

Le niveau des nappes phréatiques a chuté de façon spectaculaire. Le niveau des rivières est très, très bas , constate Tom Pypker, directeur du Département des sciences des ressources naturelles à l'Université Thompson Rivers, à Kamloops.

Le Service de lutte contre les feux de forêt de la province, BC Wildfire, indique de son côté que les incendies de forêt ont brûlé plus de 22 000 kilomètres carrés de terres en Colombie-Britannique depuis le 1er avril.

Selon plusieurs experts, la sécheresse et les incendies se renforcent mutuellement et rendent la province de plus en plus vulnérable à de graves inondations.

Il s'agit d'un double coup dur , d’après Younes Alila, professeur de sylviculture à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC).

Plus de 80 % des bassins hydrographiques de la Colombie-Britannique connaissent des conditions de sécheresse de niveau 4 ou 5, soit les plus élevés sur l'échelle de la province, ce qui signifie que des dommages écologiques et économiques sont probables ou presque certains.

La sécheresse tue la végétation et laisse le sol exposé et durci, sans système racinaire pour l’aider à absorber l'eau lorsque la pluie tombe, explique Tom Pypker. Les arbres sont facilement déracinés et peuvent être dangereux s'ils tombent près de personnes, de maisons ou sur des fils électriques, ajoute-t-il.

Ils peuvent être emportés par de fortes pluies, se transformant en débris qui peuvent obstruer les systèmes d'eau et provoquer des inondations inattendues.

Lorsque des incendies se déclarent, ils profitent des conditions de sécheresse et des plantes desséchées comme combustible, rendant le sol desséché encore plus imperméable qu'auparavant.

Puis, quand il finit par pleuvoir dans les zones où le sol est exposé, il est possible que des inondations plus importantes surviennent, souligne Tom Pypker.

C'est ce qui s'est passé en 2021. Un dôme de chaleur survenu au début de l’été a déclenché une sécheresse qui a ouvert la voie à des inondations catastrophiques dans le Grand Vancouver et la vallée du Fraser, lorsque des rivières atmosphériques ont déferlé à l'automne, selon Jonathan Boyd, hydrologue au Centre de prévisions fluviales de la Colombie-Britannique.

Il est encore trop tôt pour dire quelle quantité de pluie tombera ou si une autre rivière atmosphérique provoquera des inondations, mais Jonathan Boyd affirme que cela peut se déclencher comme un interrupteur .

Des arbres soumis à un stress accru

Même si les effets à long terme de la sécheresse sont encore peu connus, le phénomène endommage et transforme déjà des écosystèmes britanno-colombiens.

À Vancouver, près de 25 % des arbres du parc Stanley sont morts en raison de plusieurs étés de sécheresse qui ont prolongé l'infestation de l’arpenteuse de la pruche, selon la Commission des parcs de Vancouver. Ces papillons de nuit ne causent généralement de problèmes que pendant un an ou deux, mais les conditions de sécheresse ont rendu les arbres plus vulnérables à une infestation qui en est maintenant à sa quatrième année.

Un ancien écroulé dans le parc Stanley.

Dans l'histoire du parc Stanley, nous n'avons jamais enregistré une telle mortalité , signale Joe McLeod, responsable de la foresterie urbaine à la Commission des parcs.

Je pense qu'à terme, nous verrons des changements dans la composition des espèces du parc Stanley. En raison des changements de chaleur et des conditions de sécheresse, nous constatons un stress beaucoup plus important , ajoute-t-il.

Appel à une stratégie de lutte contre la sécheresse

Selon Tom Pypker, la province doit se doter d'une stratégie coordonnée de lutte contre la sécheresse, car le changement climatique fait fondre les glaciers qui alimentent de nombreux cours d'eau de la province bien après la fonte des neiges saisonnières.

À court terme, les gens peuvent voir [la sécheresse] comme une sorte de phénomène météorologique passager [...], mais [nous allons] commencer à voir ces phénomènes se répéter d'année en année.

L'eau est une ressource dont nous reconnaissons tous le besoin vital et je pense que c'est ainsi que l'on commence à tirer la sonnette d'alarme et à dire que nous devons avoir une stratégie pour faire face à la sécheresse , affirme-t-il.

Avec des informations de Lyndsay Duncombe, Kathryn Marlow, Yasmin Gandham et The National