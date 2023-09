Carrefour giratoire 111-117 : pas de chantier majeur avant 2024

Il faudra attendre à 2024 avant de voir enfin débuter le chantier d’envergure d’agrandissement du carrefour giratoire des routes 111 et 117 à Val-d’Or, dans le secteur Sullivan.

Ce chantier vise à ajouter une deuxième voie à ce carrefour giratoire par lequel transitent plus de 15 000 véhicules chaque jour. Le projet, jugé prioritaire par la Ville de Val-d’Or pour la fluidité de la circulation sur son territoire, est retardé depuis plus de quatre ans.

Selon le conseiller municipal du quartier Sullivan, Martin Lavoie, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a confirmé par écrit que seuls des travaux de resurfaçage temporaire devraient être réalisés cet automne en attendant le gros chantier, qui devrait débuter en mai 2024.

C’est de l’amélioration dans l’anneau du carrefour, compte tenu de l’état actuel, précise-t-il. Ça va se faire dans la semaine du 25 septembre, sur deux à trois jours. Et la bonne nouvelle, c’est que ça se fera en soirée. On a hâte que les gros travaux se fassent, mais on sait aussi que ça va amener un dérangement. On en sait très peu sur comment ça va se passer avec cette voie de détournement. Le plus important sera de savoir comment ça va circuler dans ces travaux-la.

Le citoyen Christian Baril, qui suit le dossier de près depuis plusieurs années, dit avoir eu le même son de cloche de la part du MTQ. Il se réjouit de savoir que le dossier semble vouloir se finaliser.

C’est attendu depuis longtemps, rappelle-t-il. On est à une distance de 2 km de Val-d’Or et ça peut souvent prendre jusqu’à 10 ou 15 minutes le matin, le midi et le soir. C’est un énorme goulot d’étranglement. Ceci dit, ça traîne depuis quatre ans et on attendait des avancées avant ça. On espère être informés le plus tôt possible de quels seront les impacts. On se doute bien qu’il faudra vraiment s’armer de patience lors des travaux.

Rappelons que c’est l’entreprise Norascon qui a obtenu cet été le contrat pour ce chantier majeur, au coût de 12 millions de dollars.

Selon la porte-parole régionale du MTQ, Nicole Gaulin, l’entrepreneur n’a pas encore finalisé la planification du chantier. Pour cette raison, le MTQ refuse pour l’instant de confirmer quelles seront les interventions prévues au cours des prochaines semaines et quels seront les impacts sur la circulation.