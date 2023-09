Les joueurs des Diamants aiment dire qu’ils forment une équipe « tannante ». Du genre qui arrache des victoires serrées de toutes les façons. Ne reste qu’à voir si la troupe de Raphaël Prémont a encore quelques lapins à sortir de son chapeau en finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec.

Confrontés aux puissants Duc de Longueuil (32-9) à compter de lundi soir, les Diamants (26-17) sont les premiers à admettre que, sur papier, ils forment l’équipe négligée de la série finale.

Les Ducs ont le meilleur alignement de la ligue. On en a un bon, mais eux autres ont plein de joueurs de 22 ans et le meilleur frappeur de la ligue, Alex Lapointe. Ça va être corsé , estime l’as lanceur Alexis Hurens.

Son coéquipier Olivier Bovet ne le contredit pas, mais à sa cinquième saison dans l’uniforme des Diamants, le voltigeur est bien placé pour savoir que son équipe a souvent déjoué les pronostics.

Gagner avec du petit baseball

On n’est pas nécessairement une équipe qui va frapper des gros doubles. On fabrique nos points. Un point typique des Diamants, c’est un coup sûr, ensuite on vole le 2e but et deux roulants plus tard on fait un point , décrit celui qui a vécu les conquêtes de 2019 et 2020 avec l’équipe.

On ne va pas nécessairement gagner nos matchs par un grand écart, mais on est vraiment bons dans les matchs serrés.

Ouvrir en mode plein écran Les Diamants arrivent en finale en confiance après avoir balayé en quatre matchs la série demi-finale les opposant aux Bisons de Saint-Eustache. Photo : Christian Gingras / Diamants de Québec

À sa première saison à la barre des Diamants, le gérant Raphaël Prémont abonde dans le même sens. Notre culture, c’est de jouer du petit baseball. Aller chercher un ballon sacrifice ou un amorti sacrifice quand il y a un gars en position de marquer, ç'a l’air niaiseux, mais des fois on a quasiment plus de points qu’on a de coups sûrs en une partie.

Une volte-face bénéfique

N'empêche, c’est aussi beaucoup grâce à une solide rotation de lanceurs partants que les Diamants se retrouvent en finale de la LBJEQ pour la première fois en trois saisons. Acquis en juillet des Alouettes de Charlesbourg, Alexis Hurens en particulier est dominant depuis le début des séries éliminatoires, n'ayant accordé qu'un point en 20 manches sur le monticule.

Porte-couleur des Trojans de Seminole State College durant l’année scolaire, l’athlète de Lévis devait rentrer en Oklahoma et manquer la série finale face aux Ducs. Il a finalement décidé de prendre une année sabbatique dans ses études universitaires pour tenter de remporter un championnat avec ses coéquipiers des Diamants.

J’ai eu un problème de vol d’avion la journée où je devais partir, puis le lendemain j’ai eu des problèmes de papier parce que j’étais en retard sur certaines choses. Je me suis dit que c’était un signe de la vie , explique-t-il.

Les Diamants ont pris la route de Longueuil en début d’après-midi, lundi, pour le premier match de la série 4 de 7 face aux Ducs. Ils seront de retour à Québec pour le match numéro 2 mardi soir. La rencontre aura exceptionnellement lieu au stade Henri-Casault de Charlesbourg, les Capitales jouant le premier match de la série finale de la ligue Frontière le même soir au stade Canac.