La Maison Eurêka est « contrainte » de fermer temporairement son point de service de Saint-Guillaume, au Centre-du-Québec. La direction et le conseil d’administration de cette ressource d’hébergement en dépendance déplorent « l’immobilisme » du gouvernement Legault et du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) pour éviter cette situation.

L’organisme qui opère également un centre à Shawinigan y relocalisera tous ses résidents en cours de thérapie. Toutefois, l’accès aux services pour les gens en attente de thérapie se voit par le fait même réduit considérablement puisque les admissions ne pourront se faire qu’à Shawinigan pour les trois prochains mois , indique-t-on par voie de communiqué. Un total de 44 lits sont touchés par cette fermeture.

Un problème de main-d’œuvre est à l’origine de cette décision de fermer temporairement la ressource. La Maison Eurêka dit être dans l’ incapacité [d']embaucher des intervenants ayant les diplômes requis pour exercer.

La directrice générale, France Bouffard, affirme que la liste de diplômes du Règlement sur la certification des ressources d’hébergement privées et communautaires offrant de l’hébergement en dépendance est désuète et qu’une révision s’impose .

Quelqu’un qui a un bac en sociologie et 15 ans d’expérience en dépendance dans un CIUSSS, je ne suis même pas capable de l’embaucher, parce que son diplôme n’est pas reconnu dans la liste de diplômes, alors que d’autres ministères, comme le ministère de la Sécurité publique, ont déjà prévu le coup et font de la reconnaissance d’acquis en fonction des années d’expérience et des années d’études , illustre Mme Bouffard.

Nous, ce qu’on demande au gouvernement, c’est de venir corriger cette liste-là rapidement pour nous permettre de réaliser les embauches nécessaires à la survie de nos centres.

L’attractivité est aussi un enjeu pour la Maison Eurêka, qui se retrouve dans le même bassin de diplômés que Drummondville, Sorel, Saint-Hyacinthe . Plusieurs mesures ont été déployées pour attirer des diplômés. Ils sont très attirés à venir chez nous, mais souvent malheureusement ils n’ont pas le bon diplôme en poche , note la directrice générale.

Elle souligne avoir fait part de cette problématique de nombreuses fois dans la dernière année aux autorités régionales de la santé, ainsi qu’au ministère de la Santé et des Services sociaux. Une dérogation a notamment été demandée en décembre dernier, mais aurait été refusée par le CIUSSS MCQ .

La réponse du CIUSSS

Le CIUSSS réplique être dans l’obligation de faire appliquer le Règlement ministériel sur la certification. Ce règlement doit être appliqué par l’ensemble des ressources certifiées, et ce à travers le Québec afin de respecter des standards dans l’offre de service à la population. Ces informations ont bien été expliquées à la direction de la ressource , mentionne l’organisation par écrit.

Cette décision de fermer temporairement la ressource de Saint-Guillaume est malheureuse et nous nous sommes assurées que les personnes concernées allaient continuer de recevoir des services dans la ressource de Shawinigan.

France Bouffard interpelle donc le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, dans le but d’apporter les modifications nécessaires à la liste des diplômes.