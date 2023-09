Le cinéaste torontois Atom Egoyan est au TIFF comme chez lui. La plupart de ses films ont été présentés lors du festival. Il est aussi une fierté de la Ville Reine, car il est l'un de ses réalisateurs qui s’exportent le mieux dans les festivals de cinéma les plus prestigieux, de Cannes à Venise. On se souvient même qu’il a été nommé en 1998 aux Oscars pour De beaux lendemains. Mais tout ça, c’était il y a longtemps.

Cette année, le public torontois a pu découvrir son dernier opus, Seven Veils avec Amanda Seyfried dans le rôle principal. Elle incarne une jeune metteuse en scène d’opéra qui a pour mission de remonter Salomé de Richard Strauss d’après la version de son mentor récemment décédé.

L’épisode biblique mis en musique par le compositeur est très violent, il y est notamment question d’inceste et au fur et à mesure qu’elle travaille à la reconstruction de l’œuvre, l’héroïne réalise à quel point l’homme à qui elle succède s’était inspiré de son histoire à elle, en tant que victime d’inceste, pour son travail.

Salomé trop grande pour Egoyan ?

Depuis 1996, Atom Egoyan est régulièrement appelé par la Canadian Opera Company pour mettre en scène justement Salomé. La dernière fois, c’était à l’hiver dernier. Une période qui coïncide avec le tournage de Seven Veils au Four Seasons Center for the Performing Arts.

Ouvrir en mode plein écran La mise en scène de Salomé d'Atom Egoyan était présentée l'hiver dernier au Four Seasons Centre for the Performing Arts. Photo : Michael Cooper / COC

L’idée de départ est une réflexion sur le travail autour de Salomé : comment mettre en scène cette histoire en fonction de ses propres traumatismes. Dans le film, on imagine le mentor du personnage joué par Amanda Seyfried comme un avatar d’Atom Egoyan. L’épouse et les équipes de l’opéra lui demandent de tout faire pour respecter le travail de ce dernier, malgré le fait que le temps a fait son oeuvre et qu’elle pourrait aussi y apporter sa sensibilité et se réapproprier son vécu.

Il y a très peu de musique pour une œuvre où l’opéra est central. Par ailleurs, le personnage principal manque de force. Amanda Seyfried semble perdre pied face à la partition. Au fil de l’histoire, l’inceste se dessine jusqu’à être abordé frontalement, mais on ne sent pas le traumatisme chez le personnage.

C’est assez ennuyeux et la réalisation d’Egoyan insiste lourdement sur le génie de la mise en scène d’Egoyan. Le tout est ponctué d’histoires annexes, notamment celle d’une accessoiriste qui se fait agresser pendant la production, mais dont la parole est remise en doute.

Il est certain que le réalisateur a voulu ainsi renforcer l’importance d’être à l’écoute des femmes, mais peut-être que cela aurait mieux fonctionné si la parole avait été laissée aux premières concernées pour raconter leur propre histoire?

Après 1h40 de projection, on réalise que la catastrophe annoncée n’arrive jamais. La puissance de l’opéra originel était peut-être trop grande pour qu’Atom Egoyan puisse s’en saisir pleinement. D’autant que le film immortalise un travail scénique qui n’a pas été forcément plébiscité par le public. Alors pourquoi? La question reste entière.