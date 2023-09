Deux créations du Cercle Molière sont présentées à la biennale Zones Théâtrales à Ottawa

À Ottawa, la 10 e biennale Zones Théâtrales présente sur plusieurs scènes des spectacles franco-canadiens provenant de tout le pays. Organisé par le Conseil national des arts, l’objectif de cette biennale est de « faire rayonner et de rassembler le meilleur du théâtre franco-canadien » peut-on lire sur le site internet des Zones Théâtrales.

Parmi les neuf spectacles à l’affiche, deux des productions sont celles du Théâtre Cercle Molière ( TCM ).

Cet été qui chantait de Marie-Ève Fontaine inspirée de l'œuvre de Gabrielle Roy est un spectacle de marionnettes présenté pour la première fois au TCM au printemps dernier.

On marronne? (Si ça te dit, viens) est un spectacle mis en scène par Geneviève Pelletier qui ouvre la saison du TCM au mois d’octobre dont la thématique de l’année est Dialogue .

Le spectacle écrit par l'auteur congolais Gustave Akakpo est co-créé avec l’Alliance française de Ziguinchor au Sénégal et le Théâtre de l’Entonnoir en Guyane française.

Depuis trois ans, on travaille ensemble. Ce spectacle est né d’une volonté de partager, de dialoguer, d’être dans la diversité et dans la décolonisation. Ce spectacle-ci se veut être un appel à action , explique la directrice artistique et générale du TCM , Geneviève Pelletier.

Ouvrir en mode plein écran Geneviève Pelletier signe la mise en scène du spectacle d'ouverture de saison du Théâtre Cercle Molière. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

L’histoire se passe en Guyane française, à Kourou, où cinq personnages de cinq territoires différents tentent de trouver une manière de dialoguer ensemble et trouver un terrain commun , raconte Geneviève Pelletier.

C’était important pour moi de signer cette mise en scène pour être capable de lancer cette saison en dialogue , poursuit-elle.

Ce spectacle explore différents territoires sur lesquels on parle le français, où des religions et des spiritualités différentes se côtoient et s'interrogent sur l’identité culturelle de chacun.

Geneviève Pelletier précise que l’auteur Gustave Akakpo a voyagé sur chacun de ces territoires et a rencontré des guides spirituels afin de comprendre ce qui nous rassemble par rapport à des thématiques autochtones. Quels sont les enseignements ancestraux de chacun de ces territoires et quels sont leurs points communs? .

Pour moi, quand on résonne ailleurs, cela valide certaines choses chez nous , ajoute-t-elle.

L’auteur Tomson Highway qui est responsable de la dramaturgie du spectacle a notamment aidé l’auteur de la pièce Gustave Akakpo sur la partie qui aborde les enjeux autochtones.

La biennale Zones Théâtrales à Ottawa présente On marronne? (Si ça te dit, viens) les 11 et 12 septembre ainsi que Cet été qui chantait de Marie-Ève Fontaine les 15 et 16 septembre.

On marronne? (Si ça te dit, viens) sera présenté en France au festival Zébrures d’automne puis du 20 octobre au 4 novembre au Théâtre Cercle Molière.