Campagne électorale : les partis politiques se prononcent sur l’économie et l’emploi

Le Parti progressiste-conservateur annonce que, une fois élu, il éliminerait progressivement la taxe sur la masse salariale des entreprises manitobaines, qu’il qualifie d’« anticoncurrentielle ». Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) promet, quant à lui, de créer 10 000 emploie s'il remporte les prochaines élections provinciales.

Cette taxe a dissuadé les entreprises de venir s'installer au Manitoba ou de se développer dans notre province , a déclaré la cheffe du parti, Heather Stefanson.

Selon elle, l’objectif est de rendre la province plus compétitive et de faire croître son économie. Cette mesure serait mise en œuvre sur une période de huit ans. Après quoi, elle coûtera 440 millions de dollars au Trésor public.

Cette promesse fait partie de la Vision 2030, dévoilée par Mme Stefanson lundi devant des chefs d'entreprise et des dirigeants de la communauté au centre-ville de Winnipeg.

La cheffe du PC a présenté son plan pour l’avenir du Manitoba et pour y rendre la vie plus abordable, dans un contexte où la population pourrait atteindre 2 millions d'habitants d’ici 2030.

Nous préparerons le Manitoba pour une croissance démographique, qui offrira des possibilités infinies, grâce au développement stratégique de secteurs clés et à l'introduction de nouvelles industries , a déclaré Mme Stefanson, disant faire, entre autres, référence à l’extraction de minéraux critiques.

Selon la cheffe du PC , le renforcement de l'économie manitobaine permettra au gouvernement provincial de générer davantage de revenus pour financer les services dont la population dépend, tout en réduisant son fardeau fiscal.

Dans quatre ans, vos impôts seront moins élevés, votre compte en banque sera plus garni, vos enfants seront moins susceptibles de déménager, et le Manitoba sera en passe de devenir une province nantie , a affirmé Heather Stefanson.

Un plan qui promet 10 000 nouveaux emplois

Le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, a aussi dévoilé son plan visant à créer 10 000 emplois. Ce plan a pour nom Stratégie d’emplois manitobains pour les Manitobains.

Wab Kinew a expliqué que cette stratégie mettrait fin aux coupures dans les infrastructures de Heather Stefanson ainsi qu'au recours aux entreprises hors province. Il a dit que c'est qui a forcé de nombreuses personnes exerçant des métiers spécialisés à déménager dans d'autres provinces pour trouver du travail.

Le plan donnera la priorité aux travailleurs manitobains et veillera à ce que les emplois dans l'infrastructure publique soient prioritaires pour les employeurs et les travailleurs manitobains. Les emplois créés par les engagements pris par le NPD pour améliorer les soins de santé seront attribués à des travailleurs manitobains, a déclaré le leader néo-démocrate.

Par mi ces projets figurent l'agrandissement du campus de Bannatyne et la construction de nouvelles salles d'urgence dans les hôpitaux Concordia, Seven Oaks et Victoria. C'est d’ailleurs devant ce dernier hôpital que Wab Kinew a présenté sa stratégie, entouré de travailleurs.

Le NPD compte émettre des chèques aux milliardaires , selon les libéraux

De son côté, le Parti libéral du Manitoba reproche au NPD de se présenter avec une politique progressiste-conservatrice à laquelle il s’est opposé pendant des mois à l'Assemblée législative au printemps dernier.

Selui lui, le NPD du Manitoba compte écrire des chèques pour milliardaires mis en place par l’administration Pallister à travers un programme de remboursement de l’impôt foncier financé par la dette.

Les remises, qui s'élèvent à 453 millions de dollars en 2023 et à 350 millions de dollars dans le budget 2022 et 248 millions de dollars en 2021, ont ajouté plus de 1 milliard de dollars à la dette du Manitoba , affirment les libéraux,

Le candidat libéral pour la circonscription de Kildonan-River East, Ian MacIntyre, a rappelé que Wab Kinew et les porte-parole néo-démocrates en matière de finances et d'éducation postsecondaire, Mark Wasyliw et Jamie Moses, ont tous condamné la politique du PC en la qualifiant notamment d' aide sociale aux entreprises .

En avril, une des critiques qu’avait adressées Wab Kinew à ce programme était que les personnes les plus riches du monde étaient parmi celles qui recevaient les chèques les plus importants et qu’aucune d’entre elles n’habitait au Manitoba.

Il est possible de calculer comment vos positions se comparent à celles des partis politiques en faisant le test de la Boussole électorale (Nouvelle fenêtre) en amont des élections provinciales du 3 octobre.