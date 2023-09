Quand le TIFF porte Toronto à l’écran

De l’Argentine à l’Australie, du Maroc aux Philippines, le 48e TIFF présente des films du monde entier. Mais le festival, qui entre dans sa deuxième semaine, est aussi un tremplin pour la production canadienne. Cette année, pas moins de six films portent Toronto à l’écran.

La Ville Reine a la réputation d’être une plateforme pour le cinéma. Mais lorsque les productions américaines prennent les rues du centre-ville et la banlieue cossue comme cadre, c’est souvent parce que c’est moins coûteux de tourner ici qu’à New York ou Los Angeles. Pourtant, certains cinéastes ont à cœur de montrer Toronto pour ses richesses et ses réalités.

Ces dernières années, le TIFF a accueilli les films Scarborough, de Shasha Nakhai et Rich Williamson et Brother de Clement Virgo, qui se déroulait aussi dans les quartiers est de la ville. On a aussi pu voir le très réussi I Like Movies de Chandler Levack qui brossait le portrait d’un jeune homme qui se réfugie dans le cinéma alors que son quotidien est douloureux.

Brother, de Clement Virgo, était présenté en 2022 au TIFF. Photo : Entract Films

Le centre-ville et les condos

À travers la présente édition, les productions dépeignent davantage le centre-ville. Pour M.H. Murray, qui présente I Don’t Know Who You Are, la métropole est le cadre d’une errance généralisée de la jeunesse. Il souligne que son héros, appelé Benjamin, est à l’image de tous ces gens qui donnent l’impression que tout va bien, mais qui cherchent quoi faire dans la vie .

Dans ce film, Toronto apparaît aussi à travers les sons des tramways et des feuilles qui volent dans les parcs à l’entrée de l’hiver. C’est encore M.H. Murray qui parvient à rendre toute la froideur d’un grand appartement vitré du centre-ville où Benjamin vient chercher de l’aide auprès d’une ancienne amie.

Les grandes avenues à proximité du lac Ontario ne sont pas seulement montrées comme des espaces vides et tristes. À travers deux productions à l'affiche, le documentaire Swan Song de Chelsea McMullan et le dernier long-métrage d’Atom Egoyan, Seven Veils, se déroulent en majeure partie au Four Seasons Centre for the Performing Arts.

Les sujets de ces films étant respectivement le Ballet national du Canada et la production d’un opéra avec la Canadian Opera Company, c’est en toute logique que leur principal lieu de représentations soit au cœur des films qui leur sont consacrés.

À travers Swan Song, on voit aussi l’espace que les danseurs occupent à travers la ville. Les rues qui sont comme des refuges. Depuis leur studio de répétition au bord du lac, on aperçoit certaines grues qui façonnent la ligne d’horizon de la métropole. Un rappel des constructions incessantes qui caractérisent Toronto.

L’image de la ville plus que la ville elle-même

L’artiste et réalisateur de films expérimentaux Isiah Medina présente He Thought He Died. Une réflexion sur l’art contemporain, sa vente et sa conservation, dans lequel apparaissent Kingston, Montréal et bien sûr Toronto. Pour lui, représenter ces villes à l’écran est un élément d’une réflexion plus globale.

À travers la représentation des villes, je veux montrer ce que c’est être un artiste canadien aujourd’hui et, en ce qui me concerne, un artiste non blanc. Dans cette position, j’explore dans mes films quelle est ma relation à la culture américaine, européenne et bien-sûr canadienne.

La cinéaste D.W. Waterson, aussi connue pour son activité de DJ, offre dans son film, Backspot, une très belle scène filmée sur la rue Church lors d’une virée nocturne de son héroïne. Mais pour la réalisatrice, l’enjeu n’est pas de montrer Toronto, sa ville, mais plutôt en faire une métaphore de la grande ville américaine .

L'actrice Devery Jackson tient le rôle principal dans le film « Backspot » réalisé par D.W. Waterson et présenté en première mondiale au TIFF 2023. Photo : Avec l'autorisation du TIFF

Backspot a été produit par l’acteur canadien Elliot Page. Il est lui-même à l’affiche de Close To You, l’ultime production qui se déroule dans la Ville Reine pour cette édition du TIFF . Il y quitte Toronto pour aller rendre visite à sa famille à Cobourgh en Ontario. Un voyage redouté qu’il n’a pas fait depuis sa transition.

L’ensemble de ces films, d’année en année, dessinent une image peut-être plus vraie de Toronto que celle des productions hollywoodiennes. En tout cas, le TIFF continue de remplir l’une de ces missions : celle de présenter les films du monde entier dans la ville, tout en essayant de montrer aux festivaliers, d’ici ou d’ailleurs, son propre cinéma.