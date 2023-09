Serge Simard a contacté Élections Québec en vue de porter plainte contre Julie Dufour

L'ex-candidat à la mairie de Saguenay, Serge Simard, a finalement contacté Élections Québec pour porter plainte contre la mairesse Julie Dufour.

Tout comme Jean-Marc Crevier, il prétend que celle qui était alors conseillère et présidente de l’arrondissement de Jonquière a tenté de le convaincre de ne pas se présenter aux élections municipales de 2021.

Selon Serge Simard, cette rencontre a eu lieu deux semaines avant le début de la campagne, alors qu’il avait fait connaître ses intentions depuis longtemps. Julie Dufour lui aurait parlé de considérations futures en échange de son retrait de la course.

Les deux ont finalement été candidats et Julie Dufour a été élue mairesse, alors que l’ancien député et ministre libéral a pris le troisième rang derrière la mairesse sortante, Josée Néron.

Julie Dufour a nié ce qu’avancent Jean-Marc Crevier et Serge Simard. Elle a même dit envisager de porter plainte également.

C'est la réaction de Julie Dufour la semaine dernière qui l'a convaincu d'aller jusqu'au bout.

Premièrement, j'écoute les médias [...], Mme Dufour m'a dit de la faire ma plainte, ça fait que je vais la faire, c'est tout, ce n'est pas pire que ça. Puis en réalité, c'est dans un but de bien sûr d'être très clair pour que la population puisse bien comprendre que c'est comme ça que ça s'est passé et bien sûr, par la suite, avoir une idée de transparence. C'est extrêmement important parce qu'on voit que la transparence, ce n'est pas ça qui étouffe notre ville, au moment où on se parle , a exposé Serge Simard lors de l’émission Place publique lundi.

Serge Simard remplira officiellement sa plainte au cours des prochains jours.

Je viens justement de terminer là, de faire un contact avec le Directeur général des élections et puis on va m'envoyer de la documentation pour faire ça dans les règles. Et c'est exactement ce que je vais faire dans les prochains jours , a enchaîné l’ancien député libéral de Dubuc.

Serge Simard a répété qu'il ne savait pas à l'époque que vouloir influencer un candidat pour ne pas qu'il se présente était un geste illégal.

Je n'étais pas au courant moi qu'on n’avait pas le droit de rencontrer des candidats puis d'essayer de leur faire changer d'idée par rapport à la possibilité de se présenter. Puis j'ai appris la semaine dernière quand M. Crevier avait fait la sienne et que c'était illégal. Donc j'ai vérifié, c'est effectivement illégal, donc moi je vais essayer d'être légal tout le temps de ma vie. Donc vous allez comprendre que ce n'est pas rendu à mon âge que je vais changer d'idée , a-t-il poursuivi.

Pour ce qui est du conseiller Jean-Marc Crevier, il a prétendu s’être fait offrir un poste au sein de l’appareil municipal à titre de négociateur des conventions collectives. Cette discussion serait survenue au moment où il était en réflexion à savoir s’il se présentait à la mairie. Une enquête a été ouverte par Élections Québec à la suite d'une plainte déposée par Josée Néron.

