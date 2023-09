Remboursement des prêts d’urgence pour les entreprises : « On est sur un pied d’alerte »

Les entrepreneurs ayant reçu une aide financière d’Ottawa pour faire face à la pandémie ont jusqu'à la fin de l'année pour rembourser les sommes empruntées. Cette échéance du 31 décembre inquiète des chambres de commerce du Bas-Saint-Laurent, qui craignent son effet sur des entrepreneurs locaux.

Elles demandent un report de la date limite pour rembourser les prêts du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), mis sur pied par le gouvernement fédéral pendant la pandémie.

Ces prêts pouvaient atteindre 60 000 $ sans intérêt, et ont été distribués à près de 900 000 entreprises d’un océan à l’autre. Ce sont plus de 49 milliards de dollars qui ont été consentis pour le CUEC .

Maintenant que l’heure est au remboursement, entre une entreprise sur cinq et une sur huit pourrait demander un refinancement de leur prêt, selon la Chambre de commerce de Kamouraska-L'Islet.

C'est un climat d'urgence, d'insécurité. Est-ce qu'on va les avoir avec nous l'an prochain ces entreprises-là?

Nancy Dubé, directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-L'Islet

On ne veut pas entendre parler d'entreprises qui ferment dans notre région. On n'en veut pas! tonne Nancy Dubé.

Certains entrepreneurs ont tout de même pu rembourser les sommes dues, poursuit-elle, tandis que d’autres espéraient renflouer leurs coffres avec la saison touristique qui tire à sa fin. Mais celle-ci ne devrait pas passer à l’histoire, selon les chambres de commerce.

Ce n’est qu’un report de l’échéance [qui est demandé], et il va falloir qu’on trouve tout le monde ensemble des solutions entre-temps et faire preuve de flexibilité , suggère la PDG de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault, qui cite la pénurie de main-d’œuvre et les taux d’intérêts comme difficultés supplémentaires que rencontrent les entreprises.

«Il faut qu'il y ait des soupapes. On parle de santé mentale, mais je parlerai aussi d'un essoufflement, d'une fragilité de certains membres», plaide pour sa part Claudette Migneault, PDG de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.

À Ottawa, toutefois, le ministère des Finances garde le cap. Dans une déclaration écrite, le cabinet de la vice-première ministre, Chrystia Freeland, confirme la date du 31 décembre comme échéance pour rembourser les sommes prêtées, précisant que ce délai a déjà été prolongé d’un an en 2022.

La ministre des Finances Chrystia Freeland lors d'une conférence de presse à Surrey, en Colombie-Britannique.

J’ai peur d’avoir la sourdine du gouvernement , a déclaré Jean-Nicolas Marchand, de la Chambre de commerce et d’industrie Rimouski-Neigette, qui remarque que malgré le report, bien des entreprises ignoraient que la difficile conjoncture économique se poursuivrait en 2023.

On est vraiment sur le qui-vive sur ce qui va se passer , dit M. Marchand, qui craint lui aussi des fermetures d’entreprises.

Ces prêts ont par ailleurs poussé l’entreprise Juliette & Chocolat à mettre la clé sous la porte le mois dernier.

D'après un reportage de Fabienne Tercaefs