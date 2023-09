Le jardin de l’Église unie de Regina devient un lieu de réflexion pour les pensionnats

Dimanche, des aînés, des membres de l'Église unie de Regina et des résidents se sont rassemblés dans l'enclos paroissial pour l'inauguration officiel d'un jardin de la guérison. Cet espace est consacré à la réflexion sur l'histoire des pensionnats pour Autochtones au Canada.

Le jardin de l’église unie de Regina inclut maintenant des arbres et des sentiers de promenades accompagnés de plantes traditionnelles.

Une roue de médecine y sera bientôt installée, tout comme des plaques d’identification avec des inscriptions en anglais et en cri, ainsi qu'une nouvelle installation pour se rassembler pour les cérémonies.

L'aînée autochtone Lorna Standingready a fréquenté trois pensionnats autochtones différents, dont un établissement dirigé par l'Église unie du Canada.

Je ne pensais jamais voir un jour comme celui-là, après avoir passé dix ans dans un pensionnat, où on me disait que mes coutumes n'étaient pas bonnes et qu’elles étaient mauvaises.