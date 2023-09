Septembre 2003. La campagne électorale provinciale bat son plein en Ontario et les progressistes-conservateurs, éprouvés par deux mandats consécutifs au pouvoir, voient les libéraux faire la course confortablement en tête dans les sondages.

Les premières semaines de la campagne sont émaillées d’invectives et le chef libéral Dalton McGuinty est particulièrement ciblé par les conservateurs, jusqu’à atteindre l’absurde : le 12 septembre, dans l’infolettre quotidienne envoyée à la presse, le candidat est qualifié de méchant reptilien de l’espace mangeur de chatons (an evil reptilian kitten-eater from another planet).

On est alors dans l’une des premières campagnes électorales où Internet joue un rôle prépondérant dans la transmission des nouvelles.

Les téléphones des journalistes vibrent à l’unisson partout dans la province, parmi eux, celui de Daniel Thibeault. L’animateur de l’émission Les coulisses du pouvoir, alors journaliste aux affaires provinciales en Ontario, est à ce moment-là dans l'autocar de campagne des conservateurs et doit confirmer auprès de son voisin ce qui s'affiche sous ses yeux.

Je lui ai dit : "Mais c’est quoi ça?"

Puis il se tourne vers un responsable des communications des conservateurs. Au début il a tenté de minimiser , se rappelle M. Thibeault. Mais lorsque le journaliste sollicite une réaction officielle du parti, ils se sont rendu compte que ça suscitait de l’attraction!

Mauvaise posture

Si elle peut prêter à sourire, la sortie médiatique vient surtout confirmer la mauvaise posture des conservateurs. Ils devaient sentir que la soupe était chaude , interprète Gisèle Quenneville, à l’époque animatrice d'une émission d'affaires publiques à TFO.

Car contrairement à la campagne victorieuse de 1995 où ils s’étaient avancés avec un message clair avec la révolution du bon sens , cette fois-ci, les marqueurs sont moins lisibles et les sondages peu encourageants pour les progressistes-conservateurs.

Le chef conservateur Ernie Eves était le principal adversaire de Dalton McGuinty durant la campagne de 2003.

Ils commencent donc la course en mauvaise posture, avec un leader, Ernie Eves, loin de faire l’unanimité dans son camp. Les huit années au pouvoir ont également entamé leur réputation.

Pendant leurs deux mandats sous Mike Harris, les conservateurs mènent des réformes peu populaires, il y avait deux manifestations par semaine à Queen’s Park , se souvient Daniel Thibeault.

En plus, il y a eu le scandale de l'eau contaminée de Walkerton. Sept personnes sont mortes et plusieurs autres ont été malades , rappelle Gisèle Quenneville.

Vent dans les voiles des libéraux

Loin de faire profil bas, les conservateurs par la voix de leur chef, persistent et signent.

Interrogé au lendemain de la sortie du courriel, le leader des conservateurs, Ernie Eves a refusé de s'excuser.

Interrogé par un journaliste à la descente de son autocar de campagne, Ernie Eves n’exprime que peu de remords.

Je refuse de m'excuser, mais je reconnais que c’est peut-être allé trop loin. Peut-être que quelqu’un a bu trop de café ou a eu trop de temps libre.

Le chef libéral, lui, préfère prendre l’affaire à la légère. Devant la presse, Dalton McGuinty déclare tout sourire : J’aime les chatons et les chiots aussi , avant de conclure dans un trait d’esprit :

J'ai mangé du veau, je l’admets.

Certains partisans des libéraux adoptent la même attitude et s’affichent avec des t-shirts, je suis peut-être un mangeur de chatons, mais je veux du changement .

Le hasard y va de son clin d'œil quelques jours plus tard. Lors d’une conférence de presse dans une ferme, deux chatons se baladent puis l’un d’eux finit par s’approcher de Dalton McGuinty, qui le prend dans ses bras. Ça a fait la une du Edmonton Journal , se remémore Daniel Thibeault.

La déclaration a mis du vent dans les voiles des libéraux, souligne l'ancien correspondant à Queen's Park. Les libéraux l’ont tourné à leur avantage, ça leur a donné du temps dans l’espace public qu’ils n’auraient jamais eu autrement , dit-il.

L'ère des attaques ad hominem

Pour les conservateurs, la course d'obstacles vire au chemin de croix. Ça a fait dérailler deux jours de campagne, et ils n’avaient pas les moyens de perdre ce temps. Ils n’ont jamais réussi à s’en remettre , reprend Daniel Thibeault.

Une erreur de jugement importante d'un gouvernement fatigué qui ne savait pas réagir au message simple et positif des libéraux , résume pour sa part Gisèle Quenneville.

Pour la linguiste Geneviève Lemieux-Lefebvre, cela reste un évènement marginal dans l'histoire de la presse et de la politique canadienne, tout en étant révélateur d'un changement d'ère.

Surtout, cette campagne a confirmé l’entrée dans une nouvelle ère.

Celle où les candidats sont attaqués non pas sur leur programme, mais sur ce qu’ils sont. C’est une tendance qui s’est instaurée dans les dernières années où on associe l’individu à la personne politique explique la docteure Geneviève Lemieux-Lefebvre, linguiste et spécialiste du discours politique à l' UQAM .

Comme les partis aujourd’hui tentent de plaire à tout le monde, le programme tend à être neutre. Et donc c’est plus facile d’attaquer la personne regrette Gisèle Quenneville.

Ça marque les esprits, et ça fait gagner de la visibilité. Mais est-ce que ça fait gagner ? se questionne Mme Lemieux-Lefebvre. Dans le cas des conservateurs ontariens en 2003, la réponse est négative.

Les libéraux ont largement remporté l’élection du 2 octobre suivant et une majorité décisive, avec 72 sièges sur les 103 qui étaient en jeu.