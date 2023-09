Décollage pour le chantier de l’aérogare de Trois-Rivières

Le chantier de la nouvelle aérogare s’amorce à l’aéroport de Trois-Rivières. La Ville y investit 20 millions $ avec l’aide des gouvernements provincial et fédéral. Ce sera près de deux fois plus cher que les premières estimations.

La roulotte de chantier et la machinerie sont arrivées et le périmètre est délimité. Les travaux de construction de la controversée nouvelle aérogare se mettent en branle. Les autorités politiques soulèveront la première pelletée de terre en guise d’inauguration la semaine prochaine.

Le futur bâtiment comportera un hall d’entrée, une salle d’attente de 200 places, un local pour les services sur demande des douaniers, un restaurant et des espaces de travail pour le personnel administratif de l’aéroport.

Le contrat pour la construction proprement dite est d’un peu plus de 17 millions $. Avec l’ajout d’équipement de sécurité et d’entretien, la facture s’élèvera plutôt à 20 millions $. Au départ, on a cru pouvoir s’en tirer pour une dizaine de millions. Face à cet important dépassement de coûts, autant la Ville que Québec et Ottawa avaient dû ajouter à leur mise initiale.

Ouvrir en mode plein écran Les travaux ont débuté à l'aérogare de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Le monde local de l’aviation accueille avec soulagement cet investissement. Les lieux actuels sont exigus au point où pour des transports aériens nolisés les passagers devaient s’asseoir sur leur valise en attendant l’avion.

Pour l’accueil de nos passagers, actuellement ils ne font que traverser l’aérogare parce qu’il y a le restaurant d’un côté, tout est très serré, donc il n’y a pas de salle d’attente, il n’y a rien du tout. Les gens nous attendent debout alors c’est sympathique, c’est un petit aéroport sympathique, mais pour l’accueil je pense qu’on peut faire vraiment mieux , croit Alain Priem, propriétaire d’Hydravion Aventure. Ses appareils disposent aussi de roues et peuvent se poser à l’aéroport de Trois-Rivières.

La vieille aérogare sera conservée. Une fois le nouveau bâtiment fonctionnel, elle fera l’objet d’une importante transformation dans le but d’être convertie en salle d’attente.

Selon les ateliers de maintenance pour gros aéronefs AAR, présents à l’aéroport, cet investissement enverra un signal très positif et bénéfique pour la pérennité des activités aéroportuaires de Trois-Rivières. Dans le secteur touristique, on applaudit à ce projet puisque trop souvent, déplore-t-on, la petite aviation est la laissée-pour-compte des services aéroportuaires.