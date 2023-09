Des experts ont constaté une hausse de la consommation d’alcool pendant la pandémie

Les périodes d'incertitude, d'isolement, d'ennui et d'inquiétude ont, entre autres, été des réalités pour de nombreuses personnes pendant la pandémie de la COVID-19. En Saskatchewan comme un peu partout au Canada, cela s'est traduit par une hausse de la consommation problématique d’alcool et de l’alcoolisme, selon des experts.

Brit Chevrier, qui réside à Béthune, à près de 60 kilomètres au nord-ouest de Regina, s’est retrouvée à boire davantage d’alcool pendant cette période.

La résidente de Béthune en Saskatchewan, Brit Chevrier, a décidé de lancer un carnet web pour sensibiliser sur la consommation de l'alcool.

J'ai toujours eu recours à l'alcool comme principal moyen de faire face à la situation , explique-t-elle.

Elle estime qu'elle se trouve dans la catégorie des buveurs en zone grise , un type de consommation qui se situe entre celle occasionnelle et l'alcoolisme.

Selon elle, il s’agit généralement d’une personne qui a une carrière et une famille, qui est financièrement stable et qui, d’après son apparence, ne semble pas en difficulté.

Dans son cas, l'alcool, au lieu d'étouffer ses soucis , a amplifié ses inquiétudes concernant la pandémie et l’avenir.

Je ne comprenais pas à l'époque, mais une grande partie de mon anxiété et de mon stress provenait de ma consommation d'alcool. Mais à l'époque, je pensais le contraire.

Hausse de la consommation due à la disponibilité de l’alcool

La conseillère en toxicomanie et thérapeute en santé mentale à Regina Lauren MacDonald raconte que le nombre d'appels reçus avait augmenté pendant la pandémie.

J'ai constaté que certains ont fait des rechutes et ont besoin d'un centre de traitement, d'une désintoxication, quelque chose d'immédiat. C'est assez grave , déclare Mme MacDonald.

Lauren MacDonald souligne que la hausse de la consommation d'alcool pendant la pandémie aurait des effets durables dans la société.

Une fois que vous démarrez ce train, il est très difficile de l'arrêter , dit-elle.

Selon la conseillère en toxicomanie et thérapeute en santé mentale à Regina Lauren MacDonald, le nombre d'appels qu'elle avait reçus avait augmenté pendant la pandémie.

Le médecin et directeur de l'Institut canadien de recherche sur les toxicomanies de l'Université de Victoria (CISUR), Dr Tim Naimi, impute la responsabilité à l’assouplissement des règles autour de la vente d'alcool à travers le pays.

Pendant la pandémie en Saskatchewan, les restaurants avaient été temporairement autorisés à vendre de l'alcool, à livrer et à emporter. Cette autorisation est désormais permanente, selon la province. Aussi, plusieurs services de livraison ont également étendu leurs services en Saskatchewan durant cette période.

Or, selon Tim Naimi, trois choses comptent quand il s'agit d'habitudes en matière de consommation d'alcool : le prix, la disponibilité et la normalisation de la consommation.

Dans de nombreuses provinces et territoires, on a assisté à un recul considérable d'importantes mesures de protection et de politiques publiques, notamment en ce qui concerne la disponibilité de l'alcool , dit-il.

Après les remords, place à la sensibilisation

Brit Chevrier affirme que durant la pandémie, des magazines, mais aussi des créateurs de contenus faisaient la promotion de la consommation de l’alcool.

Selon elle, cette promotion visait à alléger la charge mentale des gens. Les créateurs de contenu, en dehors de l'industrie de l'alcool, avaient de bonnes intentions, dit-elle. Finalement, l’isolement a pris fin. Et je me demande ce que cela a apporté aux gens.

C'était une période effrayante et nous n'avions pas vraiment l'impression d'avoir beaucoup d'options, autre que simplement tenir le coup et vivre au jour le jour , explique Brit Chevrier, qui a décidé d'arrêter de boire en mars 2021.

Six mois après, elle a lancé un compte Instagram ainsi qu’un carnet web, Sober Flatlander, qui, selon elle, l'aident à assumer ses responsabilités. Cependant, son mari craignait qu'elle se mette à la vue du monde entier.

J'ai eu le sentiment que l'alcool a une telle emprise sur notre société et que l'un des meilleurs moyens de lutter contre ce phénomène est de combattre le feu par le feu et de faire connaître l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire la sobriété , affirme-t-elle.

