Fraudes et malveillance en hausse chez les hôteliers

No show, fausses réservations, hameçonnage ou factures contestées : les hôteliers du Québec sont de plus en plus victimes de gestes malveillants et de fraude. L’Association des hôteliers du Québec le déplore et prépare un webinaire afin de donner des conseils de sécurité à ses membres.

La présidente-directrice générale Véronyque Tremblay est formelle : les cas rapportés sont en augmentation et touchent les hôteliers de partout au Québec. C'est des dizaines de milliers de dollars de pertes pour certains hôteliers, par mois et même plus, c’est énorme , regrette-t-elle.

Des clients mentent sur leur présence

Des clients vont jusqu’à contester la transaction de leur carte de crédit même s’ils ont véritablement séjourné à l’hôtel. C'est très frustrant pour les hôteliers. Et ensuite, ça revient aux hôteliers de faire la preuve pour démontrer que le client était bel et bien là , se désole Véronyque Tremblay.

C’est beaucoup de travail dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où ils sont déjà débordés .

Ouvrir en mode plein écran Véronyque Tremblay de L’Association des hôteliers du Québec (Archives). Photo : Radio-Canada / Fanny Samson

À l’hôtel Château Laurier à Québec, des mesures d'accueil strictes permettent d’éviter ces contestations. Une pièce d’identité doit concorder avec le nom sur la carte de crédit. Et le paiement par le système paypass n’est pas permis. À l'arrivée, on prend une préautorisation (un montant). Le client doit faire son NIP, ce qui prouve que le client était sur place , explique la présidente Aude Lafrance Girard.

Il faut faire des rappels de sécurité [...]. J'ai des hôteliers qui ont déjà mis beaucoup de mesures en place. Il y en a qui en ont un peu moins et c'est notre rôle de les accompagner.

Des réservations non honorées

Si le phénomène était plus rare auparavant, les fameux no showqui touchent les restaurateurs sont devenus monnaie courante dans le secteur de l'hôtellerie. Une perte nette pour l'hôtelier qui avait réservé une chambre et qui ne peut la refiler.

La présidente de l'hôtel Château Laurier, où les no show surviennent régulièrement , explique que son établissement tente ensuite de facturer la première nuitée avec le numéro de carte qui figure sur la réservation et que finalement la carte est refusée .

On est en droit de penser qu'il s’agit d'une carte fraudée ou d'une tentative , explique Mme Lafrance Girard.

Vague de fausses réservations

Le C3 Hôtel – Art de vivre, situé sur Grande Allée à Québec, a été victime de fausses réservations à répétition, le printemps dernier.

Beaucoup d'hôtels à Québec ont été touchés. C'était comme des fausses réservations qui venaient de pays improbables, comme l'Indonésie ou des pays d'Afrique, avec des cartes de crédit qui ne fonctionnent pas et chaque fois avec un numéro de téléphone invalide , raconte la superviseure, Manon Barret.

Ouvrir en mode plein écran Le C3 Hôtel – Art de vivre, sur la Grande Allée, à Québec Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Des réservations de dernière minute, soit de moins de 48 heures, faites par l'entremise de la plateforme Booking durant la nuit, bloquaient les chambres.

Le problème c'est que vous ne pouvez pas annuler une réservation comme ça. Normalement, on est censé signaler la carte invalide sur le site partenaire et parfois il y a un délai de 24 heures avant de pouvoir annuler la réservation.

En deux trois mois, c'est arrivé au moins 50 fois, parfois c'était tous les jours.

L'hôtel de 24 chambres a perdu beaucoup de revenus. On pouvait avoir des fois 12 réservations qui tombaient au même nom et ça nous bloquait la moitié de l'hôtel.

La direction n’a eu d’autres choix que de modifier ses politiques de réservation avec le site de Booking. Depuis juillet, un montant de préautorisation est gelé sur la carte de crédit lors de la réservation. Ce qui permet à l’équipe d’annuler quasi sur-le-champ la réservation.

Ouvrir en mode plein écran Les cas de fraude sont en augmentation dans le secteur hôtelier. Le Vieux-Québec est particulièrement touché. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Hameçonnage

L’Association des hôteliers du Québec s’insurge aussi qu’un hôtel réputé de la région métropolitaine de Montréal, dont elle tait le nom pour ne pas nuire à sa réputation, a été victime d'un vol de données personnelles de ses clients par l'entremise d'une plateforme de réservation.

Assurément, il va falloir, de façon générale, qu'il y ait davantage d'investissements en matière de cybersécurité. Un resserrement aussi de la part des plateformes de réservation , selon Véronyque Tremblay.

Des tentatives d'hameçonnage surviennent quotidiennement, selon la présidente de l'hôtel Château Laurier. Comme dans plusieurs secteurs, l'hôtellerie n’y échappe pas. Il faut vraiment former nos employés pour reconnaître les signaux comme valider l’adresse courriel avec le nom de la signature, par exemple , raconte Aude Lafrance Girard.

L’association fera parvenir le webinaire dans les prochains jours aux hôteliers. La PDG précise que la rentabilité de certains est en jeu.