L’agriculture devra s’adapter face à la résistance aux herbicides, préviennent des experts

Dans les provinces des Prairies, les mauvaises herbes qui affectent les cultures sont de plus en plus résistantes aux herbicides, une tendance qui inquiète les scientifiques.

Entre les champs de céréales, d’oléagineux et de légumineuses, les Prairies abritent les plus grandes superficies de terres agricoles cultivées au Canada.

Chaque année, immanquablement, les mauvaises herbes s’invitent dans les champs et coûtent aux agriculteurs temps et ressources précieuses. Celles-ci peuvent contaminer les récoltes, entraîner une baisse de rendement et d’importantes pertes financières pour les producteurs canadiens.

À titre d’exemple, l’avoine sauvage, une graminée annuelle commune, peut occasionner jusqu’à 500 millions de dollars de pertes financières pour les provinces des Prairies, selon Agriculture Manitoba.

Pour le canola seulement, les pertes potentielles liées à l’absence de contrôle des mauvaises herbes s’élèvent à 2,21 milliards de dollars pour les producteurs canadiens, conclut une étude publiée l’an dernier.

Les mauvaises herbes peuvent entraîner des pertes financières importantes puisqu'elles contaminent les récoltes.

Des milieux propices

Ce type de plantes pionnières prospèrent dans les milieux où la terre est régulièrement retournée et où le couvert végétal est renouvelé annuellement.

Dans une zone perturbée, c’est la première plante qui envahit et s’établit , explique Shaun Sharpe, chercheur à Agriculture et Agroalimentaire Canada, retenant l’exemple du kochia. Le problème est que nos champs agricoles sont assez perturbés par le travail du sol [...] et par les herbicides.

Or, comme plusieurs des nuisibles sont les parents sauvages des graminées de culture, telle que l’orge queue-d’écureuil ou la folle avoine, elles en sont, en quelque sorte, des imitatrices.

Ainsi, lorsque les conditions sont favorables aux plantes de cultures, elles le sont généralement aussi pour la flore nuisible. L’inverse n’est toutefois pas vrai, plusieurs mauvaises herbes étant résistantes aux conditions météorologiques rigoureuses, comme la sécheresse et la salinité du sol.

L'orge queue-d'écureuil, ou orge à crinière, est une parente de l'orge de culture. La gamme de conditions dans lesquelles elle peut prospérer est « généralement beaucoup plus large que celle de nos cultures », estime Shaun Sharpe.

D’après lui, les événements climatiques extrêmes sont favorables aux mauvaises herbes dans la mesure où elles sont libres d’aller coloniser de nouvelles régions à travers les Prairies, où d'autres plantes les tenaient autrefois à distance.

Une résistance en déploiement

Autre difficulté, les mauvaises herbes présentent une résistance grandissante face aux herbicides communément utilisés dans les champs.

En 2013, une enquête menée au Manitoba et en Saskatchewan indiquait que 1 % des populations manitobaines de kochia testées présentaient une résistance au glyphosate, l’agent herbicide utilisé dans le Roundup.

Cinq ans plus tard, 58 % des populations testées présentaient une résistance au glyphosate.

Les chercheurs ont également constaté l’apparition des premières populations manitobaines de kochia résistantes au dicamba, un autre type d’herbicide. De surcroît, pour la première fois, certains plants étaient résistants à une combinaison des deux herbicides.

Pour la Saskatchewan, une augmentation encore plus importante de la résistance aux deux herbicides a été observée.

Les gènes résistants sont transmis à travers le pollen ou les graines. Pour un tumbleweed comme le kochia, les traits génétiques indésirables peuvent être distribués sur de grandes distances.

Nous constatons certainement que [le kochia] se propage davantage parce que les herbicides ne fonctionnent plus et cette plante devient donc de plus en plus problématique , affirme Kim Brown, spécialiste des mauvaises herbes à Agriculture Manitoba.

Au sein des herbicides, il existe différents groupes, différentes classifications et il n’y a vraiment rien eu de nouveau depuis près de 40 ans. Nous utilisons donc encore et encore les mêmes outils, les mêmes produits, en effectuant des combinaisons.

Si de nouveaux produits font parfois leur apparition sur le marché, les modes d’action, soit la manière dont les herbicides s’attaquent aux végétaux, ont peu évolué.

De nouveaux composés chimiques ont été découverts très récemment, mais ils ne fonctionnent pas sur nos cultures et ils fonctionnent sur les mauvaises herbes qui nous posent problème ici , ajoute Kim Brown.

Les mauvaises herbes étouffent les cultures, estime François Baes. «Ça prend l'azote, les minéraux, les engrais qui ont été épandus pour la récolte au détriment des rendements.»

François Baes cultive environ 283 hectares (700 acres) de blé, de soja et de canola à Niverville, à une trentaine de kilomètres au sud de Winnipeg.

Dans cette région de la vallée de la rivière Rouge, la folle avoine, la sétaire verte, l’amarante et le chardon sont des visiteurs familiers. Faillir au désherbage des champs peut occasionner des pertes de rendement considérables , selon lui. Ça peut aller à 10, 15, 20 % assez rapidement.

Dans ses champs, la résistance aux herbicides se fait pour l’instant peu sentir, estime-t-il. Toutefois, des plants de canola échappés d’autres cultures présentent parfois une résistance au Roundup, ce qui nécessite l’ajout d’un second agent actif.

Les herbicides sont une option coûteuse, qui s’ils sont mis à une mauvaise date, s’ils sont trop forts, si on met des doses trop importantes peuvent impacter le rendement des céréales, témoigne-t-il. Une gestion équilibrée nécessite donc la combinaison de plusieurs techniques.

En fait, c’est un tout. Les herbicides aident [...] mais on essaie de ne pas faire chaque année la même culture. [...] Ça évite de sélectionner les mauvaises herbes que vous trouvez dans les blés, dans les sojas, dans les canolas.

Puisque le développement des herbicides a atteint un plateau, l’agriculture devra effectuer un retour aux sources, croient Kim Brown et Shaun Sharpe.

L’utilisation de stratégies culturales comme la rotation et la diversification des cultures et l’augmentation du taux de semis favorisent des plantations saines qui peuvent plus aisément rivaliser avec les mauvaises herbes, explique Shaun Sharpe.