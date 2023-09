Le peintre Rhéal McIntyre expose dans le Restigouche

Une rétrospective des œuvres de l'artiste-peintre Rhéal McIntyre est en montre jusqu'au 24 septembre dans l'ancien palais de justice de Dalhousie, qui abrite maintenant le Musée régional du Restigouche.

Après avoir vécu la majeure partie de sa vie en Outaouais, l'homme originaire de Charlo, dans le nord du Nouveau-Brunswick est revenu s'établir près de son patelin il y a quelques années.

Quelques peintures de Rhéal McIntyre sont en montre au Musée régional du Restigouche, à Dalhousie. Photo : Radio-Canada

Il se consacre maintenant entièrement à la peinture, une forme d'art qu’il a découvert un peu sur le tard.

Rhéal McIntyre raconte son cheminement vers la peinture ainsi que la particularité de sa technique.

J'ai gagné ma vie comme menuisier-charpentier-ébéniste, j’ai fait un peu de sculpture. Du dessin, j’en faisais beaucoup à l’école. Je savais qu’un jour, j’allais peindre, mais je n’étais pas prêt à essayer , mentionne l’artiste.

Cette scène hivernale inspirée par le peintre Rhéal McIntyre. Photo : Radio-Canada

Rhéal McIntyre a touché à ses pinceaux à 39 ans, après avoir rencontré un jeune artiste qui l'a motivé à peindre.

Paul Goguen était banquier et il a commencé à 39 ans. Ça m’a encouragé. Et je n’ai jamais arrêté depuis. La construction et la menuiserie, c’est fini pour moi , poursuit-il en riant.

Quelques oeuvres du peintre « tachiste » Rhéal McIntyre. Photo : Radio-Canada

Le peintre se consacre uniquement à l’art et à la création. Il va chercher son inspiration dans la nature et les paysages.

On vit sur une planète extraordinaire. Nos forêts sont belles. Dans la forêt, c’est abstrait. Toutes les saisons, je les aime. Elles ont toutes un cachet particulier , exprime-t-il.

Une oeuvre du peintre Rhéal McIntyre. Photo : Radio-Canada

L’artiste se définit un peu à la blague comme un tachiste .

Mon coup de pinceau, ce sont des taches. Les gens croient que je travaille avec une spatule, mais j’utilise uniquement mes pinceaux. Je dis que je suis un tachiste , indique Rhéal McIntyre avec le sourire.

