Rapatrier la population itinérante à Yellowknife : un défi de taille

Alors que le retour vers Yellowknife se poursuit, retracer et rapatrier la population itinérante vers la capitale s’avère un défi pour les autorités.

Selon le décompte le plus récent, environ 300 personnes seraient en situation d’itinérance à Yellowknife. De ce nombre, les refuges de la ville en hébergeaient environ une centaine toutes les nuits avant l’évacuation, selon le directeur de l’Armée du Salut de Yellowknife, Tony Brushett.

Certains ont quitté la ville avec des amis ou de la famille, tandis que d’autres ont pris l’avion vers d’autres villes comme Calgary, dit Tony Brushett.

Les retrouver et les rapatrier s’avère difficile, selon l’Armée du Salut. C’est beaucoup plus difficile, car dans certains cas, ces individus n’ont peut-être pas de téléphone cellulaire, ou un cellulaire qui fonctionne , explique le gestionnaire de programme de l’organisme, Derek Pluchinski.

Derek Pluchinski, gestionnaire de programme pour l'Armée du Salut de Yellowknife, participe aux efforts de rapatriement des personnes en situation d'itinérance à Yellowknife.

Quand ils ont été évacués de Yellowknife, ils sont montés dans un avion pour se rendre dans des lieux différents. En raison des lois sur la vie privée et la confidentialité, c’est très difficile de trouver les gens ou, dans certains cas, d’obtenir une confirmation sur l’endroit où ils se trouvent.

Impatients de rentrer à la maison

Selon Derek Pluchinski, les clients à qui il a pu parler disent être impatients de rentrer à la maison : Ils veulent être dans des lieux familiers, sur leur territoire. Un homme m’a dit ''Je veux juste monter sur l’une des collines pour voir les lacs, les arbres et être à la maison''.

Le gestionnaire de programme ajoute que l’expérience a aussi été intimidante et effrayante pour ceux qui se sont retrouvés dans les grands centres.

Dave Kanayok, qui est resté dans un hôtel et un refuge à Calgary durant l’ordre d'évacuation, en témoigne. L’homme de 39 ans avait hâte de rentrer chez lui. Je pourrais revoir mes amis, dit-il, et voir mes cousins et ma famille là-bas.

Dave Kanayok a été relogé dans un refuge de Calgary après l'évacuation de Yellowknife.

En attendant leur retour, Tony Brushett dit que les employés s’affairent à nettoyer et remettre les installations en service, et organisent de l’appui en santé mentale.

On veut s’assurer d’avoir des employés disponibles pour discuter avec eux et, surtout, écouter leurs préoccupations , dit-il.

Leçons apprises par le centre d’hébergement pour jeunes

Bien que l’évacuation ait été difficile à certains moments, elle a permis au centre d’hébergement pour jeunes de Yellowknife, Home Base, de tirer certaines leçons de l’expérience.

La directrice de Home Base, Tammy Roberts, dit que le centre a décidé de reloger 17 jeunes et un bébé avec des employés à Zama City, une petite communauté du nord de l’Alberta.

On connaît nos jeunes, leur tendance à l’itinérance et leurs vulnérabilités. Cela aurait été très stressant si on n’avait pas pu garder le contrôle dans un grand centre, ne pas savoir où les trouver ou comment les appuyer.

Tammy Roberts est la directrice du centre d'hébergement Home Base.

Les trois dernières semaines ont été remplies d’activités, comme la natation, l’artisanat et des visites avec les aînés.

On a eu une belle occasion de créer des liens, pour les employés et les jeunes, de créer des liens entre eux. La routine et les horaires étaient tellement importants, afin de les garder occupés », explique Tammy Roberts.

Wyatt Causa est un client du centre d'hébergement Home Base, situé à Yellowknife, depuis trois ans.

Wyatt Causa, un client de Home Base depuis trois ans, a fait partie du groupe de 17 jeunes évacués à Zama City. Il dit avoir passé du temps à jouer à des jeux vidéo, au billard, à marcher et à s'entraîner au gymnase. Il dit être heureux d’être de retour dans un endroit qu’il connaît bien.

Je suis juste heureux d’être de retour , dit-il.

Avec les informations de Julia Wong