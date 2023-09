La paternité a changé les Oilers

La cigogne est passée plusieurs fois par Edmonton au cours de la dernière année et plusieurs joueurs des Oilers ont reçu sa visite.

Un d’entre eux est Ryan Nugent-Hopkins, qui est devenu papa pour la première fois le mois dernier.

Je pense qu’il y a eu sept nouveaux bébés au sein de l’équipe depuis un an. C’est très différent de mes premières années avec l’équipe , mentionne Ryan Nugent-Hopkins.

Quand je suis arrivé, nous étions un groupe de jeunes avec quelques vétérans dont les enfants étaient plus vieux, maintenant on voit des enfants partout , affirme celui qui s’apprête à disputer une 13e saison avec les Oilers.

C’est tôt pour moi de parler des changements que la paternité amène, car ça ne fait que trois semaines, mais avoir un enfant, ça te force à prendre beaucoup de maturité rapidement , dit Nugent-Hopkins. J’ai vu l’effet chez certains joueurs et je crois que le changement est positif.

Nous partageons nos histoires quand nous n’arrivons pas à dormir de la nuit, tout en sachant que le coéquipier à qui nous nous parlons n’a peut-être pas dormi lui non plus , confie Darnell Nurse dont la conjointe a donné naissance au deuxième enfant du couple le 6 septembre.

Publicité

Avoir des enfants en même temps que d’autres coéquipiers amène une belle dynamique dans le vestiaire, croit Darnell Nurse, car les joueurs comprennent les défis que vivent leurs autres coéquipiers.

Je suis maintenant au lit à 23h , affirme Nurse, quand on lui demande ce que la paternité a changé pour lui.

Avoir des enfants te permet de remettre tes priorités aux bons endroits , ajoute le défenseur de 28 ans.

Nugent-Hopkins et Nurse s’entendent sur le fait que la famille est maintenant la priorité, mais devenir parent leur a aussi fait réaliser qu’ils ne sont plus aussi jeunes qu’à leurs débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et que s’ils veulent gagner une Coupe Stanley, le temps comment à presser.

Nous sommes vieux maintenant , affirme à la blague Darnell Nurse, en ajoutant que la paternité lui fait apprécier la vie.

Publicité

Poursuivre sur la lancée

La saison dernière, Ryan Nugent-Hopkins a récolté 104 points, un sommet en carrière. C’est 35 points de plus qu’à sa précédente meilleure saison, alors qu’il avait amassé 69 points lors de la saison 2018-2019.

L’attaquant de 30 ans aimerait connaître une aussi bonne saison que l’an dernier, mais selon lui, tout ne s’évalue pas en termes de points.

Je tente toujours d’améliorer tous les aspects de mon jeu, je veux continuer de lancer souvent au but et profiter des chances qui me sont offertes , affirme-t-il.

J’aimerais pouvoir aider l’équipe à nouveau en produisant à l’attaque, mais ce qui est important, c’est que chaque joueur joue son rôle pour que l’équipe connaisse du succès , mentionne l’attaquant.

Je ne me suis pas fixé d’objectif de points, mais comme je l’ai mentionné je veux continuer d’améliorer mon jeu. Lors de la saison 2021-2022, je n’arrivais pas à marquer et cela a joué sur ma confiance. J’ai retrouvé ma confiance l’an passé et je veux poursuivre sur cette lancée , raconte-t-il.

Selon Ryan Nugent-Hopkins, la façon dont la saison des Oilers s’est terminée en mai a aussi permis aux joueurs d’acquérir une certaine maturité.