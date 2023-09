Les frais d’accès municipal sur l’électricité seraient un fardeau pour les Calgariens

À Calgary, la Chambre de commerce demande au conseil municipal de modifier le calcul de la redevance des frais d'accès municipal sur l'électricité afin de réduire la charge qui pèse sur les résidents et les entreprises. Elle a publié une lettre ouverte vendredi demandant la révision du calcul, car contrairement à d'autres municipalités, à Calgary, ces frais fluctuent en fonction du prix de l'électricité.

L'année dernière, Calgary a perçu près de 226 millions de dollars en frais d'accès municipal, soit une augmentation de 76 % par rapport à la moyenne de la décennie précédente. Cette année, la Ville avait initialement prévu 117 millions de dollars de recettes provenant de ces redevances, mais elle s'attend maintenant à ce que le total réel atteigne 210 millions de dollars d'ici la fin de l'année.

Deborah Yedlin, présidente de la Chambre de commerce, souligne dans la lettre que les entreprises contribuent à plus de 63 % des frais d'accès municipal perçus à Calgary l’année dernière. De son côté, Blake Shaffer, économiste à l'Université de Calgary spécialisé dans les marchés de l'électricité, souligne que l'augmentation des frais a également touché des clients résidentiels.

Selon lui, les Calgariens paient récemment des frais d'accès municipal plusieurs fois plus élevés que les habitants d'Edmonton, en raison du prix élevé de l'électricité. Contrairement à Calgary, Edmonton utilise une formule à taux fixe pour calculer ses frais d'accès municipal, de sorte que le montant que la Ville perçoit n'est pas soumis aux mêmes fluctuations.

Blake Shaffer souligne que la situation reçoit plus d’attention dernièrement à cause du prix élevé de l’électricité et des gains financiers importants que les frais d'accès municipal ont générés pour la Ville de Calgary.

L'excédent de liquidités a fait l'objet de discussions lors de la réunion des conseillers municipaux la semaine dernière et la formule elle-même est à l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal mardi.

L’administration municipale recommande au conseil d'approuver une étude plus approfondie sur les changements potentiels des frais d'accès municipal , les implications budgétaires pour la Ville et l’impact pour les résidents. Ces données devraient être remises au conseil au début de l’année 2024.

Protéger la Ville et les Calgariens

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, a reconnu qu'historiquement, la formule de tarification a protégé la Ville de Calgary, en tant que société, de l'augmentation des prix de l'électricité. Le problème, c'est qu'elle ne protège pas les Calgariens.

Nous avons donc un double rôle à jouer, nous devons servir au mieux les intérêts de la société, mais la société doit servir au mieux les intérêts des Calgariens.

Ailleurs sur le web : La lettre de la Chambre de commerce de Calgary (Nouvelle fenêtre) (en anglais)

Compte tenu des surplus financiers que la redevance a générés pour la Ville, Blake Shaffer estime que le conseil municipal devrait non seulement envisager de modifier la formule à l'avenir, mais aussi de rembourser une partie de l'argent déjà perçu. La Ville a le choix , assure-t-il.

Blake Shaffer ajoute que même si certains Calgariens ayant un bon crédit peuvent choisir un taux fixe pour leurs propres prix de l’électricité, leurs frais d'accès municipal sont tout de même calculés sur la base du taux flottant du marché. Ainsi, même ces résidents n’échappent pas aux fluctuations de leurs frais d’accès.