Séisme au Maroc : choc pour des Néo-Écossais sur place et des Marocains en N.-É.

Vendredi soir, le géologue néo-écossais John Calder était en train de dîner avec d'autres dirigeants du Global Geopark Network sur un balcon de la résidence du gouverneur régional à Marrakech, au Maroc, lorsque lui et d'autres ont commencé à ressentir un grondement.

Un séisme de magnitude 6,9 a causé la mort et la dévastation dans une grande partie de la région. Le centre du séisme s'est produit dans les montagnes du Haut Atlas, à environ 70 kilomètres de Marrakech.

J'avais l'impression d'être un grain de maïs soufflé sur une cuisinière et c'est vite devenu très grave , raconte John Calder. Quelqu'un a crié "tremblement de terre" et nous avons essayé de nous mettre en sécurité.

Le géoscientifique John Calder est membre de la direction du Réseau mondial des géoparcs et conseiller et membre du conseil d'administration du géoparc mondial des falaises de Fundy.

John Calder est arrivé dans la ville le 3 septembre pour la 10e Conférence de l' UNESCO sur les géoparcs mondiaux, qui a attiré 1200 délégués de 50 pays.

Parmi les délégués présents, il y a Sacha Brake, Caleb Grant et la mairesse du comté de Colchester, Christine Blair, allés représenter les falaises de Fundy.

Constatation des dégâts

John Calder raconte qu’après les secousses il a vu un flux constant d'ambulances et de voitures de police se diriger vers la vieille ville.

Les anciennes structures historiques qui ont conduit à la désignation de la vieille ville de Marrakech comme site du Patrimoine mondial de l'UNESCO ont été endommagées , rapporte John Calder.

Les murs de la vieille ville, vieux de 1000 ans, ont été endommagés.

Le Maroc a été frappé par le séisme le plus puissant qu'ait connu le pays depuis 120 ans.

Plutôt que de contraindre les efforts de secours en expulsant les 1200 participants de Marrakech, les organisateurs de la conférence ont travaillé avec les autorités marocaines pour installer un site de collecte de sang à proximité du centre de conférence, qui a été gravement endommagé.

Choc pour les Marocains de la Nouvelle-Écosse

Pendant ce temps en Nouvelle-Écosse, les ressortissants marocains ont eu une fin de semaine très stressante à attendre les nouvelles de leurs proches

C'était dur pour les membres ici de trouver les informations au sujet de leur famille , confie Ghita Rhammaz, gérante d'un restaurant marocain à Halifax. Les réseaux de communication étaient très congestionnés au moment du séisme.

Ghita Rammaz est soulagée que sa famille au Maroc soit saine et sauve, mais elle est déchirée par la souffrance qui touche son pays d'origine depuis le séisme destructeur.

L’entrepreneure est installée en Nouvelle-Écosse depuis plusieurs années et elle estime qu’il y a quelques centaines de ses compatriotes qui sont installés en Nouvelle-Écosse.

On est aux alentours de 600 personnes en Nouvelle-Écosse, incluant les étudiants, les travailleurs et les familles , dit-elle. Heureusement, toutes les familles des membres de la communauté ici sont saines et sauves.

Par contre, les scènes de destruction sont difficiles à croire, raconte la Ghita Rhammaz.

C'est un choc pour tout le monde , dit-elle. On a le sentiment d'être loin et de ne pas pouvoir faire grand-chose.

Appuie des Néo-Écossais

La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse a publié un communiqué pour offrir ses plus sincères condoléances aux familles éprouvées par cette terrible catastrophe naturelle . La FANE veut soutenir ses membres originaires du Maroc. Nous sommes de tout cœur avec nos collègues marocains au bureau d’Immigration francophone Nouvelle-Écosse, ainsi que la communauté marocaine de la Nouvelle-Écosse.

Des membres de l'unité militaire d'urgence sont à l'œuvre pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres d'un immeuble près de Khair Anougal, au Maroc, trois jours après un séisme dévastateur.

Dimanche, une prière a été organisée à la mosquée d'Halifax pour les disparus.

Ça fait chaud au cœur de voir qu'on est entourés de gens qui demandent de nos nouvelles et qui demandent : où est-ce qu'on peut aider , confie le marocain d’origine et professeur à l'Université Dalhousie Younès Hanini.

Je sais que beaucoup d'églises ont prié pour le Maroc, et différentes communautés pensent aux Marocains et donc je leur dis merci.

Il ajoute que l’heure est au deuil, mais que la communauté va peut-être organiser un événement pour venir en aide aux sinistrés de leur pays natal. En attendant, il encourage les gens à faire des dons auprès de la Croix-Rouge canadienne ou à l’organisme Islamic Relief Canada.

