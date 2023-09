Les conditions sèches compliquent le travail des pompiers à Hay River

Les pompiers forestiers de Hay River aux Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) font face à des conditions difficiles lundi après-midi, alors que des vents de 35 à 40 km/h et une température de 25 degrés Celsius alimentent le brasier qui a forcé l’évacuation des résidents depuis plusieurs semaines.

Dans sa mise à jour quotidienne, le service de protection des incendies des T.N.-O. a indiqué qu’un phénomène météorologique d’inversion avait temporairement amené de l’air frais et de l’humidité au sol en matinée lundi. Ces conditions ont pu retarder l’intensité du feu temporairement.

Les avions-citernes en ont profité pour arroser certains secteurs et limiter la propagation de l’incendie vers le nord et l’est autant que possible.

Les vents forts de la fin de semaine ont causé une activité explosive selon les autorités, et ont limité l’efficacité des avions-citernes.

Une vue aérienne du flanc nord du feu à 14 kilomètres des berges du fleuve Mckenzie. Photo : Fournie par le gouvernement des T.N.O.

Le feu a poursuivi sa progression sur son flanc est et se trouve maintenant à 2 km de la communauté autochtone de K'átł'odeeche.

Des structures de protections additionnelles ont été déployées près de l’autoroute 1 et à l’intérieur même de la communauté pour la protéger.

L’incendie menace toujours aussi la communauté de Hay River, et se trouve à 1 km à l’ouest de l’aéroport. L’hôpital et la zone industrielle de la ville sont aussi menacés alors que le feu est désormais à 500 mètres des bâtiments.

Quant au quartier de Riverwoods, l’incendie se trouve maintenant à 1,5 km à l’est des habitations.

Des équipes sur le terrain

Plus de 220 personnes combattent cet incendie qui totalise près de 471 000 hectares de forêt brûlée.

Une trentaine de pièces d’équipement lourd sont aussi déployées sur le terrain pour sécuriser un périmètre près de la ville.

Les autorités ont procédé à des allumages contrôlés près de l'autoroute 1 pour réduire la quantité de végétation dans le secteur et limiter les risques de propagations de l'incendie. Photo : Fournie par le gouvernement des T.N.O.

Les équipes s’attaquent directement au feu et éteignent le plus possible les zones en périphérie de l’incendie.

Conditions difficiles à Fort Smith

Les équipes qui luttent contre l’incendie près de Fort Smith font face aux mêmes types de conditions difficiles lundi.

Des vents du sud qui soufflent à près de 40 km/h pourraient pousser l’incendie vers le nord et mettre à l’épreuve les travaux de protections effectués par les pompiers.