Les procureurs de la Couronne ont consacré au moins 1672 heures de travail aux frais des contribuables pour défendre le gouvernement ontarien et garder les lettres de mandat du premier ministre Doug Ford secrètes.

Le dossier découle d’une demande d’accès à l’information envoyée par CBC à l’été 2018 pour obtenir les 23 lettres de mandat envoyées par Doug Ford à ses ministres après l’élection des progressistes-conservateurs. Les lettres de mandat décrivent les objectifs que doivent atteindre les ministres.

Au total, en trois ans, les procureurs de la Couronne ont donc travaillé l’équivalent de 209 journées de 8 heures ou 10 mois avec des semaines de 40 heures, pour limiter l’accès aux lettres de mandat.

Le gouvernement a refusé de divulguer les lettres après la demande d’accès à l’information. CBC a alors fait appel de cette décision auprès du bureau de la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée (CIPVP). Le CIPVP a ordonné au gouvernement de fournir les lettres. La province a fait appel de cette décision jusqu’en Cour suprême.

Ouvrir en mode plein écran Le dossier des lettres de mandat s'est rendu jusqu'en Cour suprême. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Malgré tout, lundi, le réseau Global News a rapporté qu’un de ses journalistes avait obtenu les lettres grâce à une fuite. Dans celles-ci, Doug Ford avertissait ses ministres qu’ils devraient se demander si une action était bonne pour les gens de l’Ontario avant d’agir, d’après Global News.

Certains extraits de la lettre de mandat de 2022 de Doug Ford à son ancien ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, ont été révélés dans le rapport d'enquête du commissaire à l'intégrité.

Jusqu’à tout récemment, le gouvernement Ford a aussi refusé de révéler combien d’heures avaient été consacrées par les procureurs de la Couronne à le défendre.

Une semaine avant une révision judiciaire en Cour divisionnaire prévue pour le 20 juin, le gouvernement a laissé tomber son appel d’une décision de la CIPVP sur la question et a fourni le nombre d’heures travaillées par courriel.

Dans son appel de l’ordonnance de la CIPVP de dévoiler le nombre d’heures consacrées au dossier, le ministère du Procureur général avait fait valoir que les heures de travail des procureurs de la Couronne étaient couvertes par le privilège du secret professionnel de l'avocat.

Pas inhabituel

D’après la province, le nombre d’heures consacrées au dossier des lettres de mandat n’est pas inhabituel lorsqu’on considère que l’affaire s’est rendue jusqu’en Cour suprême.

La Cour suprême du Canada ne traite que les dossiers d’importance publique. L’année dernière, elle n’a choisi d’entendre que 7 % des causes qui lui ont été transmises , soutient le porte-parole du ministère du Procureur général, Andrew Kennedy.

Les 1672 heures travaillées s’échelonnent de la première demande d’accès d’information, en juillet 2018, un mois après l’élection de Doug Ford, jusqu’en juillet 2021, avant une audience en Cour d’appel.

Beaucoup d’argent, dénonce l’opposition

Le gouvernement ontarien a dépensé des sommes importantes sur le dossier alors qu’il aurait pu utiliser l’argent pour des enjeux qui touchent les priorités des Ontariens , dénonce la cheffe de l’opposition, Marit Stiles.

Il n’a pas été possible de savoir combien de procureurs de la Couronne ont été affectés à la cause depuis ses débuts. Mais les avocates Judie Im et Nadia Laeeque défendent la province depuis le début de 2020.

Selon la Sunshine List, qui identifie tous les employés du secteur public ontarien dont la rémunération annuelle dépasse 100 000 $, Me Im était payée 233 640 $ en 2022, tandis que Me Laeeque avait un salaire de 162 080 $.

Ouvrir en mode plein écran La cheffe de l'opposition Marit Stiles dénonce le nombre d'heures consacrées au dossier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Les procureurs ont consacré une quantité stupéfiante d’heures au dossier, estime James Turk, le directeur du Centre of Free Expression, à l’Université métropolitaine de Toronto.

Depuis juillet 2021, soit la fin de la période de trois ans durant laquelle les procureurs ont consacré les 1672 heures de travail, la Cour d’appel de l’Ontario a entendu et rejeté l’appel du gouvernement, le gouvernement a obtenu la permission d’interjeter appel en Cour suprême et le plus haut tribunal du pays a entendu les arguments de la province en avril.

D’importants précédents

En cour, le gouvernement ontarien fait valoir que les lettres doivent rester secrètes en vertu d’une exception dans la Loi sur l’accès à l'information et la protection de la vie privée de l’Ontario puisqu’il s’agit de documents du Conseil des ministres.

L’interprétation de cette exemption est au cœur du dossier et la position de la Cour suprême sur la question pourrait avoir des répercussions sur l’accès à l’information à travers le pays.

En 2019, le CIPVP avait déclaré que les lettres de mandat ne révélaient pas l’objet des délibérations du gouvernement et ainsi, l’exception dans la Loi pour les documents du Conseil des ministres ne s’applique pas.

Le gouvernement ontarien, en revanche, a une interprétation beaucoup plus large de cette exception. Cette interprétation pourrait exempter des demandes d’accès à l’information tous les documents qui ont fait l’objet d’une discussion au sein du Conseil des ministres ou qui pourraient être abordés à l’avenir.

Les questions et commentaires des juges de la Cour suprême lors de l’audience du printemps laissent entendre qu’ils étaient préoccupés par l’importance de protéger la confidentialité des rencontres du Conseil des ministres, entre autres.